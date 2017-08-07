ТОП-7 причин, почему красное вино полезно для здоровья

Употребление вина в умеренных количествах может стать отличной профилактикой многих болезней.Мы, безусловно, должны контролировать свои отношения с алкоголем и не пить лишнего. Однако поддаваться пропаганде полной трезвости тоже не стоит, по крайней мере бездумно.Существует стойкое мнение, что европейцы, в менталитете которых заложено совсем другое отношение к алкоголю, чем у них, гораздо здоровее в том числе и поэтому. Они знают, что хорошее вино, особенно красное, это не столько вредная привычка, сколько профилактика многих болезней. Бокал вина за ужином способен принести столько пользы, сколько не получишь от ежедневного приема витаминов.Защита желудкаРазличные расстройства желудочно-кишечного тракта можно предотвратив лишь половиной стакана красного вина. Это напиток также избавит вас от бактерий, вызывающих гастрит и язву. При этом, если вы запиваете еду красным вином, вы можете избежать некоторых видом пищевых отравлений.Снижение холестеринаСогласно исследованиям испанских ученых, красный виноград с высоким содержанием волокон может существенно влиять на уровень холестерина. Здоровые участники исследования, которые потребляли одно и то же вещество, выделенное из красного вина, заметили, что их холестерин снизился в среднем на 10%. А те, у кого он был высок, то есть не совсем здоровые участники, наблюдали снижение на 12%.Оптимизация уровня сахараКожица красного винограда - богатый источник ресвератрола, натурального соединения, которого много в красном вине. Таким образом этот напиток может фактически помочь диабетикам регулировать уровень сахара в крови. Участники исследования, опубликованного в журнале Nutrition, принимали 250 мг раствора ресвератрола один раз в день в течение трех месяцев. Было зафикисровано, что их уровень сахара становился гораздо ниже, чем у тех, кто не принимал раствор. Было доказано, что ресвератрол может стимулировать секрецию инсулина или активировать белок, который помогает регулировать чувствительность к глюкозе и инсулину.Сохранение памятиТот же самый ресвератрол также может быть средством сохранения памяти, по мнению старшего научного сотрудника исследовательского центра Litwin-Zucker в Нью-Йорке по изучению заболеваний и нарушений памяти Альцгеймера Филиппа Марамбо. Соединение препятствует образованию бета-амилоидного белка, ключевого ингредиента бляшек, которых много в мозге людей с болезнью Альцгеймера.ОмоложениеАнтиоксиданты, которые содержатся в красном вине, могут быть полезны для кожи. В умеренных количествах этот напиток может помочь уменьшить появление морщин и даже замедлить эффект старения кожи.Красивая фигураКрасное вино препятствует росту количества жировых клеток. Это происходит в связи с тем, что соединения, имеющиеся в этом напитке, связываются с рецепторами инсулина жировых клеток и блокируют возможности для роста и созревания незрелых жировых клеток.Прочные костиЖенщины, которые иногда пьют красное вино, имеют более высокую плотность костной ткани, чем те, кто никогда не употребляет этот напиток. Считается, что он увеличивает уровни эстрогена в организме, что замедляет разрушение костей под воздействием возрастных изменений.