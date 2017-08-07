ТОП-8 причин, зачем нужно чистить зубы

То, что зубы нужно чистить каждый день, утром и вечером, мы знаем с самого детства. А вот зачем это делать — вопрос, который требует более глубокого рассмотрения. Эксперты решили разобраться, как регулярный уход за полостью рта поможет укрепить здоровье и избавить от многих проблем.Профилактика заболеваний дёсенНалёт, который возникает на шейках зубов и представляет собой скопление бактерий, является основной причиной развития гингивита (а это, между прочим, начальная стадия пародонтита). Регулярная чистка зубов поможет избавиться от бактерий, которые скапливаются между зубами, и предотвратит образование опасного налёта.Отсутствие неприятного запаха изо рта и свежее дыханиеЕсли вы периодически забываете почистить зубы, то будьте готовы к такой проблеме, как неприятный запах. Полость рта имеет очень богатую и разнообразную микрофлору — по разным оценкам, во рту человека живёт от 20 до 60 миллиардов бактерий, которые размножаются с невероятной скоростью. Чистка зубов два раза в день поможет вам избежать увеличения численности болезнетворных бактерий, а значит и появления неприятного запаха.Экономия бюджетаЦены на услуги стоматолога всегда были и остаются довольно высокими, причём чем дольше вы откладываете посещение врача, тем дороже обходится лечение. Однако если вы чистите зубы каждый день, то вероятность, что вам понадобится медицинское вмешательство, значительно ниже. Ежедневный уход за полостью рта позволит вам сэкономить и избежать дорогостоящего лечения.Уменьшение риска развития сердечно-сосудистых заболеванийА вы знали, что болезнь дёсен может стать причиной возникновения таких заболеваний, как инфаркт и инсульт? Дело в том, что бактерии, которые в огромном количестве скапливаются во рту, попадая в кровоток, увеличивают риск развития различных сердечно-сосудистых патологий. Правильная гигиена полости рта избавит вас от подобных проблем.Белоснежная улыбкаЗубная паста, имеющая в своём составе мягкие абразивные вещества, и правильно подобранная щётка помогут вам избавиться от пятен и налёта, который образуется на поверхности зубов. Кроме того, в отбеливающих щётках SPLAT используется прорезиненная щетина, которая более эффективно удаляет налёт — она действует на 40% эффективнее, чем обычная нейлоновая щетина.Профилактика артритаВрачи предупреждают: люди c заболеваниями дёсен чаще страдают от ревматоидного артрита. Это связано с тем, что воспаления, вызываемые бактериями полости рта, увеличивают выработку цитруллинированных белков — они, как предполагается, активируют иммунную систему и запускают реакции, приводящие к возникновению различных патологий суставов.Возможность родить здорового ребёнкаСогласно исследованиям, беременные женщины с болезнью дёсен имеют больше риска родить недоношенных детей. Точные причины, чем в этом случае обусловлены преждевременные роды, пока не установлены, но есть два возможных механизма — усиление общего воспаления и попадание бактерий из полости рта в кровоток (что, в свою очередь, также приводит к воспалительной реакции). Кроме того, считается, что бактерии, вызывающие заболевания дёсен, являются одной из многих причин бесплодия и импотенции.Привлекательность и уверенность в себеСогласно результатам исследования, проведённого учёными из Университета Центрального Ланкашира, большинство людей в первую очередь обращает внимание на состояние зубов собеседника и считает, что человек с белоснежной улыбкой более привлекателен, чем человек с потемневшими или жёлтыми зубами. Суть в том, что белые зубы являются своеобразным признаком здоровья и хорошей генетики (вероятность того, что потенциальное потомство тоже будет иметь здоровые зубы, выше). Кроме того, мало кому в принципе покажется привлекательным зубной налёт и неприятный запах изо рта. Так что ухаживайте за своими зубами, не забывайте чистить их два раза в день и завоёвывайте мир своей прекрасной улыбкой.