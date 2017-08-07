Ученые рассказали о влиянии физической активности на здоровье
Когда человек начинает тренироваться, мышечные клетки выделяют интерлейкин-6, борющийся с воспалением. Также снижается концентрация воспалительного белка TNF-альфа, тормозится сигнальная активность воспалительного интерлейкина-1бета, вызывающего воспаление в поджелудочной. Основной показатель количества вырабатываемого интерлейкина-6 - продолжительность тренировки. Чем дольше, тем лучше.
К примеру, 30-минутная тренировка повышает уровень интерлейкина-6 в пять раз. Но после марафона - на 100%. Пик приходится примерно на самый конец тренировки. Потом уровень падает до изначального. Был проведен эксперимент: людям вводили молекулу кишечной палочки, что провоцировало повышение уровня воспалительного белка TNF-альфа в 2-3 раза.
Но если до введения добровольцы в течение трех часов занимались на велотренажере, у них повышался уровень интерлейкина-6, спасавшего от воспалительного белка.
Кстати, регулярные тренировки провоцируют рост концентрации и интерлейкина-15 в мышечных клетках. Данный белок регулирует накопление абдоминального жира (в области талии), связанного с метаболическими заболеваниями. Так как абдоминальный жир сам провоцирует воспаление, сокращение его объемов может быть эффективным методом борьбы с воспалением.
СМИ2
LentaInform
Listis
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