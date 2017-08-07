Ученые рассказали о влиянии физической активности на здоровье

Физическая активность любого рода, будь то бег или силовые тренировки, полезна. Она позволяет побороть воспаление. Как известно, воспаление - естественный ответ тела на травму, позволяющий предотвратить инфекции. Однако хроническое воспаление само по себе вызывает множество проблем, включая диабет и болезни сердца.Когда человек начинает тренироваться, мышечные клетки выделяют интерлейкин-6, борющийся с воспалением. Также снижается концентрация воспалительного белка TNF-альфа, тормозится сигнальная активность воспалительного интерлейкина-1бета, вызывающего воспаление в поджелудочной. Основной показатель количества вырабатываемого интерлейкина-6 - продолжительность тренировки. Чем дольше, тем лучше.К примеру, 30-минутная тренировка повышает уровень интерлейкина-6 в пять раз. Но после марафона - на 100%. Пик приходится примерно на самый конец тренировки. Потом уровень падает до изначального. Был проведен эксперимент: людям вводили молекулу кишечной палочки, что провоцировало повышение уровня воспалительного белка TNF-альфа в 2-3 раза.Но если до введения добровольцы в течение трех часов занимались на велотренажере, у них повышался уровень интерлейкина-6, спасавшего от воспалительного белка.Кстати, регулярные тренировки провоцируют рост концентрации и интерлейкина-15 в мышечных клетках. Данный белок регулирует накопление абдоминального жира (в области талии), связанного с метаболическими заболеваниями. Так как абдоминальный жир сам провоцирует воспаление, сокращение его объемов может быть эффективным методом борьбы с воспалением.