Смартфоны оказывают негативное влияние на кожу

Жизнь без умного телефона представить уже невозможно. Но косметологам такое увлечение гаджетом не очень нравится. Все дело в том, что зависание в телефоне может спровоцировать появление проблем с кожей.Американские ученые утверждают, что межбровные морщины, «гусиные лапки» и горизонтальные морщины на лбу, могут стать причиной частого использования смартфонов.Ученые утверждают, что когда люди сосредоточенно что-то читают в интернете со смартфона, они замирают в одной позе на несколько минут.Косметологи советует время от времени расслаблять мышцы лица. Кисетные морщины, их еще называют старческими, образуются, когда люди долго сидят, подперев щеку рукой, а со смартфонами-планшетами такое случается часто.Также грязный смартфон может стать причиной прыщей и акне, которые реагируют на микробные бактерии.