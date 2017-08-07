Эксперты назвали лучшее мясо для шашлыка

Сколько калорий в разных видах мяса для шашлыка, с какими продуктами сочетается это блюдо и какое мясо лучше для шашлыка, рассказали эксперты.В исследовании, опубликованном Европейской ассоциацией диетологов, самым диетическим названо мясо кролика. Доказано: его протеины (белки) лучше всего усваиваются организмом человека. Сейчас педиатры советуют родителям, которые начинают вводить в меню ребенка мясные продукты, начинать именно с крольчатины. Аллергия на нее, кстати, тоже бывает редко - гораздо реже, чем на курятину.А из чего безопаснее - в целях сохранения и талии, и общего здоровья - готовить любимое блюдо для пикников, какое мясо лучше для шашлыка, рассказывают наши эксперты.БаранинаМногие считают это мясо для шашлыка слишком жирным и тяжелым. На самом деле это не совсем так. Баранина - единственный вид мяса, который вошел в популярную в США и Канаде «энергетическую» диету, рассказывает диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная. Суть ее в том, чтобы есть те продукты, которые помогают организму перерабатывать калории в энергию и поддерживают организм во время занятий спортом. Но не стоит есть баранину чаще раза в неделю.Что интересно, в баранине - единственной из всех мясных продуктов - содержится фтор, укрепляющий зубную эмаль.В 100 граммах шашлыка из бараньего окорока около 320 ккал, из лопатки - 280 ккал.СвининаНеожиданно за мясо хрюшек заступились эндокринологи и сексологи: оказывается, только в нем (а именно в сале) содержится арахидоновая кислота, которая участвует в выработке мужских и женских половых гормонов. Кстати, сало - единственный продукт, который не накапливает радионуклидов.Но при этом в свинине много насыщенных жиров, от которых быстро толстеют. Но есть хитрость - замачивать свинину в лимонном соке или натуральном виноградном уксусе - фруктовые кислоты ускоряют обмен веществ и снижают всасывание жиров.В 100 граммах постного свиного окорока - 280 ккал, шейки - 340 ккал, ребрышек - 320 ккал.ГовядинаВ телятине и молодой говядине много полноценного белка, который очень хорошо усваивается, железа и витамина А. Но в более «старом» мясе накапливаются вещества, вызывающие окислительные процессы в организме, поражающие сосуды, рассказывает врач-кардиолог Тамара Огиева. В последнее время медики, занимающиеся антиэйдж-терапией, все чаще сходятся во мнении, что красное мясо ускоряет процессы старения в организме человека.В 100 граммах шашлыка из молодой говядины около 250 ккал.Курица, индейкаХорошее, не накачанное антибиотиками, куриное мясо очень полезно для нашего сердца, курятина - чемпион среди мясопродуктов по витамину В6. А еще в ней много глютамина - белка, необходимого для борьбы со стрессами и поддерживающего нервную систему и иммунитет, говорит эндокринолог Наталья Гридасова.В индейке столько же фосфора, сколько и в рыбе (этот элемент очень важен для костей и суставов). А недавно в этом мясе обнаружили вещество, которое помогает выработке мелатонина - гормона сна. Так что если никак не удается от души отоспаться, очень кстати придется диетический «индейский» шашлычок.В 100 граммах шашлыка из куриной грудки - 100-120 ккал, окорочков - 160 ккал, крылышек - 180 ккал, из грудки индейки - 150 ккал.ФАКТРешая, какое мясо лучше для шашлыка, сторонники здорового образа жизни размышляют и о том, как быть с канцерогенностью жареного мяса. Однако канцерогенные вещества образовываются в мясе при жарке на сковородке в луже масла (и в самом масле при его нагревании, особенно многократном). Приготовленное же без масла, в плане канцерогенов в разы безопасней. В мясе на углях сохраняется большое количество жизненно важных витаминов. Но нельзя передерживать шашлык. В обугленной корочке тоже образуются вредные вещества.КСТАТИЧем заесть жареное на углях мясо?Свинина, говядина, баранина очень плохо сочетаются с крахмалистыми продуктами. Он связывает белки и не дает мясу нормально перевариваться. Так что не подавайте к шашлыку картошку, блюда с кукурузой.Зато улучшают усвоение мяса все зеленые овощи и свежая зелень (кинза, укроп, петрушка, черемша, листовые салаты). Также хорошо сочетаются со всеми видами шашлыка огурцы, помидоры, стручковая фасоль, спаржа, болгарский перец, лук - и белый, и красный.