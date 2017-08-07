Эксперты отстаивают идею пользы ГМО-продуктов

Ученые давно ведут споры относительно вреда или пользы ГМО-продуктов. К примеру, согласно последним исследованиям, многие люди изначально негативно настроены в отношении ГМО-продуктов из-за пропаганды против генной модификации.Напомним, под ГМО подразумевают бактерии, животные или растения, геном которых был намеренно изменен. Подобные изменения позволяют ускорить созревание фрукта или овоща, добиться устойчивости к вредителям и увеличения срока хранения. Производитель при этом обязан наносить на свою продукцию маркировку о содержании ГМО.Помимо этого, ГМО-продукты можно отличить по идеальной форме и яркому, насыщенному цвету. Также такие продукты не бывают червивыми. Что касается оценки вреда и пользы, то многие специалисты считают: развитие генной инженерии способствует повышению полезности продуктов. Так, ученые создали рис с геном кукурузы, обогащенный за счет этого витамином А.