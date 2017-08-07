Большая разница в возрасте разрушает браки

Исследователи из Университета Колорадо проанализировали данные 7682 семей (19914 человек). Участники каждый год отвечали на вопросы. Специалисты оценивали уровень удовлетворенности добровольцев жизнью. Ученые обнаружили: супруги с большой разницей в возрасте были меньше довольны браком, чем партнеры одного возраста, передает The Daily Mail.Исследование показало, что в целом мужчины с молодыми женами и женщины с молодыми мужьями были довольны жизнью больше всего, а мужчины с пожилыми женами и женщины с пожилыми мужьями - меньше всего. Счастье парах с большой разницей в возрасте сохранялось всего 6-10 лет. С течением времени удовлетворенность жизнью сильнее снижалась у партнеров с большой разницей в возрасте по сравнению с супругами одного возраста.По словам исследователей, партнеры одного возраста чаще соглашаются друг с другом, принимая сложные решения, которые касаются их обоих, например, о расходах. Поэтому им проще справиться с финансовыми потрясениями. А у супругов с большой разницей в возрасте такие потрясения существенно снижают уровень удовлетворенности жизнью.