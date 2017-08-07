В ходе реализации комплексных испытаний специалистам удалось зафиксировать интересную закономерность.Выяснилось, что электронные сигареты являются причиной преждевременной смерти. Такой вывод научные работники сделали после проведения нескольких опытов. Следует заметить, что инициаторами исследований стали сотрудники из Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли, расположенной в Соединенных Штатах Америки.По словам врачей, вдыхание дыма от вейпа оказывает долгосрочный эффект на здоровье мужчин и женщин. Причиной этому являются токсины, которые содержатся в дыме. Их концентрация существенно превышает допустимые значения. Итоги реализованных опытов опубликованы в журнале под названием Environmental Science & Technology. Краткая информация об экспериментах содержится в пресс-релизе.В дыме электронных сигарет присутствуют соединения, опасные для здоровья молодых парней и девушек. Люди, делающие в день по 250 затяжек, рискуют преждевременно умереть.