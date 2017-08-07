Душ нельзя принимать дольше 10 минут

Не думайте, что уход за телом требует тщательного очищения «до скрипа» — по мнению ученых, на теле человека должны оставаться бактерии, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье. По этой причине они советуют не стоять подолгу под душем.Авторитетный дерматолог из США (New Orleans’ Ochsner Medical Center) Мари Джейхин заявила: чем дольше принимать душ, тем хуже для кожи. Длительный прием душа иссушает кожный покров и обедняет ее бактериальную оболочку – все это совершенно не идет на пользу здоровью.«Оптимальное время для душа это 5-10 минут. За это время можно успеть очистить тело, но при этом не навредить полезным бактериям», поделилась мнением врач.Также дерматолог считает ненужным постоянное использование мыла или моющих средств. По словам Джейхин, тело не пачкается настолько, чтобы его ежедневно намыливали – такая привычка лишь убивает бактерии, необходимые иммунитету.Ранее эпидемиологи уже высказывались о том, что для улучшения защитных функций иммунной системы человека ему необходимо соприкасаться с грязью, а не существовать в стерильно-чистой среде. По их словам, это тренирует иммунитет, в то время как моющие средства, содержащие в себе различные химические компоненты, способны вызывать развитие онкологии.