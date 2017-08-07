Чем опасен для здоровья антиперспирант

С запахом пота люди боролись во все времена. Жители Древней Греции, например, пользовались ароматными маслами, а дамы Средневековой Европы клали подмышки губки, пропитанные духами, или подушечки с душистыми травами. Современные антиперспиранты появились только в конце ХIХ века в США. Все, наконец, вздохнули с облегчением. Однако радость оказалась преждевременной. Недавние исследования ученых доказывают, что антиперспиранты не просто вредны, но даже опасны для здоровья.Потоотделение и антиперспирантНа самом деле пот практически не имеет запаха. Неприятный аромат появляется в результате жизнедеятельности бактерий. Антиперспираты не уничтожают бактерии, которые и являются источником запаха, а попросту закупоривают потовые железы. А между тем именно через эти железы вместе с потом наш организм избавляется от различных вредных веществ и токсинов, регулирует температуру тела и водный баланс. Понятно, что такая блокировка пота ни к чему хорошему не приводит.Смертоносный алюминийАлюминий является самым распространенным ингредиентом большинства антиперспирантов, представленных сегодня на рынке. И это несмотря на то, что вредное воздействие алюминия было научно доказано еще более 20 лет назад. Высокие концентрации этого металла в организме, утверждают ученые, могут привести к склерозу, деменции (слабоумию) и даже к болезням Альцгеймера и Паркинсона. В 1960-х годах группа британских исследователей обнаружила, что материал, извлеченный из мозга больных деменцией, содержит алюминий. Пациентов с аналогичным диагнозом стали лечить препаратами, способствующими выведению алюминия из организма. Большинство из них выздоровели.К тому же алюминий, накапливаясь в организме, способствует развитию таких нарушений, как анемия, судороги, потеря памяти, снижение концентрации внимания, различные психопатические реакции. В связи с тем, что большие концентрации алюминия могут привести к снижению задержки в организме кальция, у больных могут наблюдаться заболевания костей и зубов. Все это результат токсического воздействия алюминия.Онкологические заболеванияУченые из университета Рединга, который входит в 20-ку ведущих британских вузов, доказали, что частое использование антиперспирантов может стать причиной рака молочной железы. Дело в том, что практически любые вещества способны проникать в организм человека через кожу. Так если натереть пятку зубчиком чеснока, то вскоре вы почувствуете его вкус во рту. Большинство антиперспирантов содержат химические эфиры пара-гидроксибензойной кислоты под названием парабены, которые всасываются через кожные поры так же, как и чеснок. По своему воздействию на организм парабены очень схожи с эстрогенами, женскими половыми гормонами, которые и могут спровоцировать перерождение здоровых клеток в злокачественную опухоль.Доктор Эксли из Кильского Университета в Германии и его коллеги провели биопсию у 17 пациенток, которым был поставлен диагноз рак молочной железы, и обнаружили, что наибольшее скопление смертоносного алюминия приходится на верхнюю часть груди. Именно эта область находится ближе всего к подмышечной впадине, которая и подвергается воздействию антиперпирантов.Причем, опасная концентрация алюминия сохраняется в человеческом организме довольно долго. Американский ученый Гуиллард несколько лет измерял уровень алюминия в крови у женщины-добровольца. Оказалось, что даже после отказа от антиперспирантов показатели крови приходят в норму только через 4 года.