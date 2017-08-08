Медики рассказали о вреде временных татуировок «черной хной»

Медики предупреждают об опасности временных татуировок, которые так популярны в летнее время года.Дело в том, что «черная хна» способна вызывать страшную сыпь и аллергическую реакцию.Специалисты из Американской академии дерматологии и Университета Калифорнии изучили временные татуировки, а именно «черную хну», которая входит в их состав.Ученые заметили, что в состав летнего боди-арта входит опасный химикат, который называется пара-фениленедиамин. Это вещество способно вызывать сильную аллергическую реакцию, а также покраснение кожи и сыпь.В запущенных случаях у людей может возникнуть дерматит и экзема, которые сложно окончательно вылечить. По мнению ученых, каждое воздействие пара-фениленедиамина на кожу повторно бросает вызов иммунной системе и провоцирует высыпания на коже.