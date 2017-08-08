Медики назвали идеальный возраст для рождения ребенка

Женщины, которые боятся опоздать с рождением ребенка и спешат это сделать как можно раньше, рискуют прожить меньше, чем те, кто рожает после 30.К такому выводу пришли медики из Университета Коимбры в Португалии.В ходе длительных исследований ученые установили зависимость между возрастом женщин, как рожают впервые, их здоровьем и склонностью к долголетию. Оказывается, те, кто почувствовал радость материнства в более зрелом возрасте, жили дольше женщин, которые родили в подростковом возрасте или до 30 лет.У тех, кто дал жизнь первенцу в 33 года и позже, в три раза чаще проявляли генетические маркеры, связанные с долголетием, чем в их более молодых «коллег».Также ученые обнаружили еще один интересный факт: женщины, которые рожали после 30 лет, имели лучшее здоровье. А вот худшие показатели физического состояния в таком возрасте проявлялись у подопытных, которые впервые стали мамами в возрасте 15-24 года.