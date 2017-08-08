Листовые овощи иногда доводят до сердечной недостаточности, предупреждают врачи

Брюссельская капуста может быть не столь полезной, если превысить норму. Газета рассказывает о шотландце, который попал в больницу вследствие передозировки витамином К. А капуста, как раз, им богата.Данный витамин воздействует на препараты, разжижающие кровь. В данном случае пострадавший принимал такие лекарства. Передозировка спровоцировала развитие сердечной недостаточности, которую пришлось лечить медикам из Госпиталя Голден Джубили.Долгое время специалисты не могли определить причину недостаточности. Но потом они обратили внимание на рацион больного. Оказалось, незадолго до госпитализации мужчина ел брюссельскую капусту. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.Комментирует эксперт Джилл Янг: "На моей памяти это первый подобный случай. Помочь мужчине удалось, стабилизировав уровень витамина К в его организме. Однако данный эпизод должен стать предупреждением людям, принимающим антикоагулянты. Помимо капусты, им стоит избегать и других листовых овощей".