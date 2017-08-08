Потребление кофе и вероятность развития глаукомы связаны

Если в день вы выпиваете более трех чашек кофе, то рискуете потерять зрение, предупреждают американские ученые.При глаукоме нормальный отток жидкости из глаза нарушается и повышается давление. Это повреждает зрительный нерв и нервные волокна сетчатки. Сотрудники Женского госпиталя Бригама уверены: соединения, присутствующие в кофе, увеличивают внутриглазное давление, провоцируя эксфолиативную глаукому.Она развивается, когда стирается ткань радужки и хрусталика. Ее частички закупоривают протоки системы, выводящей жидкость из глазного яблока. Итог - повышение давления. Примечательно: в Скандинавии данный вид глаукомы распространен больше всего. Здесь же больше всех в мире пьют кофе.Ученые считают, что эти два факта связаны. Они обследовали более 120000 жителей Британии и США. Всем им было "за 40" и глаукому у них не диагностировали. Участники заполняли вопросник относительно потребления кофе.Оказалось, выпивавшие более трех чашек в день, имели повышенный риск развития глаукомы. Также риск повышался для тех, у кого глаукома была распространена в семье.