Эффект снотворного на 50% обусловлен феноменом плацебо

Группа специалистов из Университета Линкольна, Гарвардской медицинской школы и Университета Коннектикута установила: безбензодиазепиновые лекарства вроде залеплона и золпидема сокращали время засыпания, но нельзя говорить о том, что это на все 100% заслуга компонентов средств.Из других изысканий уже было известно, что примерно у одной пятой снотворное вызывает побочные эффекты (нарушения памяти, усталость, проблемы с равновесием), а у каждого сотого пожилого человека из-за таблеток происходят переломы, падения и несчастные случаи. Доказано: психотерапия работает столь же эффективно, как и снотворное, с точки зрения недалекой перспективы. А на дальнюю перспективу - даже лучше.Несмотря на это, люди охотнее прибегают к лекарствам, о чем говорит рост продаж. В работе ученые обратились к информации, которую фармкомпании предоставляли Управлению по продовольствию и медикаментам США, желая получить одобрение в отношении новых продуктов. Данные подкрепляли 13 клинических испытаний на более чем 4300 добровольцах. Так было установлено следующее: когда исключался эффект плацебо, сразу вставал вопрос относительно эффективности средства.