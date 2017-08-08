Вирусом Коксаки в Турции заразились десятки россиян
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В СМИ появилась информация о росте числа отдыхающих, заразившихся вирусом Коксаки. Сообщается, что отдых вінужденно прервали десятки туристов.
В Роспотребнадзоре отмечают, что официальной информации об осложнении эпидемиологической ситуации в Турции согласно меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов не поступало.
"Вместе с тем Роспотребнадзором на прошлой неделе направлен официальный запрос в органы здравоохранения Турецкой Республики о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах", - отмечается в сообщении.
СМИ2
Listis
LentaInform
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