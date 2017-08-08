Худые ноги – признак плохого здоровья
Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 981 добровольцев.
Все участники были проверены на соответствие стандартным параметрам метаболического синдрома – комплексного нарушения в организме, при котором происходят обменные, гормональные и клинические сбои на фоне ожирения.
Результаты исследования показали, что часть добровольцев (18%) не были здоровыми в плане метаболического синдрома, несмотря на то, что их вес находился в пределах нормального диапазона ИМТ – индекса массы тела. Специалисты обратили внимание, что этих участников объединял общий признак — тощие ноги.
Специалисты полагают, что проблема излишне худых ног может быть связана с генетическими особенностями, из-за которых в теле происходит неравномерное распределение жира. Кроме того, существуют редкие патологии, и одна из них – липодистрофия – тоже может быть причиной того, что ноги человека непропорционально худы. Данное нарушение отличается тем, что организм не поддерживает жировые запасы, полностью растрачивая жир на обменные процессы.
СМИ2
LentaInform
Listis
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