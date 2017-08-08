Любовь к кофе ведет к недержанию
Причиной хронических проблем с мочевым пузырем у женщин может быть привычка ежедневно и часто баловать себя кофе. Этот вывод сделали специалисты Гарвардского центра в ходе очередного изучения влияния кофеина на здоровье человека.
В ходе долгосрочного исследования медики выяснили, что 4 чашки кофе, выпитых ежедневно в течение хотя бы 4-х лет, вызывают хроническое недержание мочи у представительниц прекрасного пола за счет влияния повышенного уровня кофеина.
Ученые подсчитали, что такие неприятные последствия вызывает потребление 450 мг кофеина в день (около 4-х чашек кофе). У тех же, кто потребляет менее 300 мг, таких проблем не отмечается.
СМИ2
Listis
LentaInform
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