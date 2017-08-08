Картофель признали причиной повышенного давления

Частое употребление в пищу картофеля увеличивает риск повышения артериального давления. При этом не имеет разницы, в каком виде был приготовлен картофель – жаренном, запеченном или пюре. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы.К аналогичному эффекту ведет и поедание чипсов. Ранее считалось, что это связано с высоким содержанием в них масла, но в статье в British Medical Journal сказано, что причина проблем с давлением кроется не в масле, а в крахмале.Американские исследователи проанализировали данные 187 тысяч человек, которые в течение 20 лет принимали участие в трех государственных медицинских проектах. Результаты анализа показали, что женщины находятся в повышенной группе риска повышенного артериального давления.Но в целом они обратили внимание, что те из исследуемых, кто употреблял картофель 4 и больше раз в неделю на 11% чаще становились жертвами повышенного кровяного давления, чем те, кто ел его реже одного раза в неделю. При этом у любителей чипсов риск заработать повышенное давление еще выше – 17%Замена картофеля на не содержащие крахмал овощи показала впечатляющие результаты – заболеваемость снизилась на 7%.Ученые предполагают, что это связано с гликемическим индексом картофеля – показателем его влияния на уровень в крови глюкозы, которая является продуктом разложения крахмала."Следующие выводы несут потенциальную важность для области здравоохранения, так как они демонстрируют потенциальную угрозу от включения картофеля в качестве овощей в государственную программу питания", - гласят результаты исследования.