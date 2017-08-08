Ученые обнаружили молекулы, убивающие вирус простуды

Британские ученые из Университета Эдинбурга предполагают, что они стали на один шаг ближе к разработке лечения, позволяющего победить простуду навсегда. Специалисты раскрыли новые захватывающие возможности для лечения простуды, основанные на молекулах, которые встречаются естественным образом у людей. Изучение антимикробных пептидов у разных млекопитающих продемонстрировало, что все они обладают свойствами, которые могут бороться с риновирусом – основным вирусом, ответственным за простуду.Полученные результаты могут оказаться особенно полезными для людей, подверженных хроническим заболеваниям легких, таким как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, для которых вирусные инфекции могут быть чрезвычайно серьезными. Также новое открытие может дать надежду миллионам людей, заражающимся простудой каждый год. Согласно данным, средний человек страдает от 200 простуд в своей жизни, а дети ежегодно подхватывают от 4 до 8 простуд.По словам экспертов, антимикробные пептиды являются частью иммунной системы организма и встречаются в таких местах, как кожа, рот и легкие. Они играют критическую роль в предотвращении инфекций, а более ранние исследования также идентифицировали противомикробные пептиды, которые атаковали вирус гриппа. Пока еще не до конца ясно, в какой форме может быть представлено будущее лечение простуды с использованием антимикробных пептидов, говорят медики.