Курение нарушает способность мозга подавлять страх

Ученые из Университета Гамбурга пришли к выводу, что курение может повысить вероятность возникновения фобий и других видов хронического страха, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).Специалисты обнаружили, что дым сигарет нарушает способность мозга минимизировать воспоминания о страхе, в результате чего курильщики становятся менее способными справляться с паникой и беспокойством после травмирующего психику события. Эксперты считают, что химические вещества в табаке могут ухудшать взаимодействие между нейронами головного мозга, которые играют важную роль в борьбе со страхом. При этом медики отмечают, что отказ от курения может помочь людям ускорить лечение психологических травм и предотвратить развитие ПТСР.В ходе испытаний исследователи изучили реакцию страха у 376 здоровых добровольцев, пятая часть которых являлась курильщиками. Участникам демонстрировали различные символы на экране, которые сопровождались ударом электрического тока. Было установлено, что курильщики, как правило, испытывают больший страх перед символами после того, как они стали ассоциировать их с электрическим током, чем некурящие. Курильщики также хуже отвечали на попытки погасить ответ страха на следующий день. По словам ученых, чем больше люди курят, тем в меньшей степени они способны подавлять реакцию страха.