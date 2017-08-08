Почему при насморке нельзя использовать сосудосуживающие капли
Как сделать, чтобы нос дышал правильно и чтобы пазухи участвовали в дыхании? Нужно форсированное дыхание через нос после сна, лучше всего это обеспечивает утренняя гимнастика.
Если воздух в квартире становится сухим (например, при включенном отоплении), полезно закапывать в нос оливковое, подсолнечное или другие пищевые растительные масла. Подбирают их по ощущению, какое лучше переносится.
Даже если нос не дышит при простуде, очень важно его «проветривать» принудительно. Это открывает узкие отверстия пазух, и воздух начинает поступать в них. А вот использовать сосудосуживающие капли и спреи, которые очень популярны и широко рекламируются, не стоит. Дело в том, что воспалительный процесс в полости носа — это защитная реакция организма. Он проходит в несколько стадий и в результате завершается полным выздоровлением. А эти препараты нарушают этот процесс, не дают ему закончиться и, как итог, способствуют его хронизации.
Listis
СМИ2
LentaInform
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