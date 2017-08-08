Почему при насморке нельзя использовать сосудосуживающие капли

Воздух, проходя через нос, должен согреваться и увлажняться. Если этого не происходит, он пересушивает и охлаждает слизистые оболочки горла и дыхательных путей, способствует развитию простудных заболеваний. Обычно, чтобы избежать этого, советуют дышать носом. Но этого мало — крайне важно, как воздух проходит через нос, какая у человека аэродинамика носа. У всех детей до 2-летнего возраста она одинакова. Ребенок вдыхает только носом, рот у него закрыт, а воздух проходит не просто сквозь полость носа, но и через придаточные пазухи (синусы). У ребенка они большие — так специально природа создала, чтобы воздух в них согревался и увлажнялся, и ребенок не простужался. П­осле 2 лет открывается так называемый нижний носовой ход, и, если он большой, воздух, не встречая сопротивления, проходит по нему быстро, не успевая согреваться и увлажняться. Это так называемый южный тип носа, его обладатели подвержены простудам. Если этот проход узкий, воздух направляется вверх, где есть узкие отверстия (устья), соединяющие полость носа и пазухи. Воздух засасывается в них, согревается до 25 градусов и увлажняется на 100%. Так работает нос северного типа, и его обладатели простужаются крайне редко.Как сделать, чтобы нос дышал правильно и чтобы пазухи участвовали в дыхании? Нужно форсированное дыхание через нос после сна, лучше всего это обеспечивает утренняя гимнастика.Если воздух в квартире становится сухим (например, при включенном отоплении), полезно закапывать в нос оливковое, подсолнечное или другие пищевые растительные масла. Подбирают их по ощущению, какое лучше переносится.Даже если нос не дышит при простуде, очень важно его «проветривать» принудительно. Это открывает узкие отверстия пазух, и воздух начинает поступать в них. А вот использовать сосудосуживающие капли и спреи, которые очень популярны и широко рекламируются, не стоит. Дело в том, что воспалительный процесс в полости носа — это защитная реакция организма. Он проходит в несколько стадий и в результате завершается полным выздоровлением. А эти препараты нарушают этот процесс, не дают ему закончиться и, как итог, способствуют его хронизации.