Что скрывают ваши синяки под глазами

Темные круги под глазами – это сосуды, которые просвечивают через тонкую кожу век. При недостаточном кровообращении в этой зоне кровь в капиллярах застаивается, и гемоглобин меняет свой цвет.Причины появления синяков под глазаминедосыпание, хроническая усталостьнедостаточное количество жидкости в организмпереутомление глаз (усталость от монитора, напряженное чтение)анемия (низкий гемоглобин)отравление, кишечная инфекция, интоксикация при инфекционной болезниголовная боль сосудистого характеразаболевания сердца и сосудовкурение и злоупотребление алкоголем, энергетическими напиткамиВам будет интересно: Спасаем зрение! Чем лечить синдром сухого глазаПри черепно-мозговой травме синяки и мешки под глазами обусловлены кровоизлиянием. Синяки под глазами от удара будут отличаться и визуально, и по симптомам.Причиной синяков под глазами могут быть почки, но хроническая почечная недостаточность сопровождается отеком лица – мешки под глазами, пастозность.Появление темных кругов вокруг глаз закономерно с возрастом. Со временем подкожный жировой слой истончается, и сосуды просвечивают сильнее.Почему синяки под глазами у васВ первую очередь, синяки под глазами – это диагностический критерий. Если темные круги, мешки под глазами, краснота глаз, беспокоят постоянно, то нужно пройти обследование и исключить серьезные причины.Часто синяки и темные круги вокруг глаз – это наследственная особенность. Это может проявляться в голубоватом, зеленоватом оттенке ближе к внутреннему углу глаза – и значит дело в слишком тонкой и светлой коже вокруг глаз.Или же это темные тени вокруг глаз, которые создают легкий эффект smoky eyes. Можно было бы только радоваться такому наследству, если бы в комплексе к нему не прилагалась склонность к заболеваниям сердца, кишечника и почек. Но если вы не испытываете свой организм нездоровыми увлечениями, то неприятный довесок можете не получить. Такие тени указывают на пигментацию кожи и также недостаток кровообращения.Синяки под глазами у ребенка могут говорить о проблемах мозгового кровообращения, пороке сердца, кардиомиопатии, обезвоживании, сильной усталости, истощении, инфекционном заболевании, хроническом воспалении в организме.Как убрать синяки под глазами с помощью макияжа.Как убрать синяки под глазамиНачните с отдыха и полноценного питьевого режима. Сколько воды в день пить – решать вам, но любую жажду утоляйте водой, травяным чаем, но не кофе и крепким черным чаем. Это поможет убрать синяки уже через неделю. Если при этом вы будете регулярно гулять пешком, достаточно спать, то эффект закрепится надолго.Синяки под глазами у мужчин бывают реже, чем у женщин: это особенности строения мужской кожи на лице, она толще. Потому постоянные темные круги под глазами вашего мужчины должны насторожить, и никаких косметических процедур вместо обследования врача быть не должно.Для тех, кто пытается действовать быстро, существуют косметические средства для лечения синяков под глазами. Это специальные ухаживающие кремы и гели, сыворотки по уходу за кожей вокруг глаз, маски.В салоне для лечения синяков под глазами вам могут предложить лазерную терапию, биоревитализацию, лечебный массаж, микротоковую терапию, дарсонваль, мезотерапию, липолифтинг. Все эти процедуры способны избавить даже от выраженных теней и синяков, и при необходимости – быстро убрать синяк под глазом от удара.Профессиональные косметические средства по уходу за кожей вокруг глаз действуют в комплексе с указанными процедурами, и потом применяются для подержания результата.Как убрать синяки под глазами домаЧто вы можете сделать для себя сами? Покупайте только качественные средства по уходу за кожей вокруг глаз, обязательно снимайте макияж на ночь. Когда наносите крем под глаза не растягивайте кожу, а аккуратно вбивайте подушечками пальцев средство по верхнему краю скулы и наружному краю глазницы.Маски от синяков под глазами можно сделать из сырого картофеля, пакетиков чая, мяты, творога, огурца. Так вы сможете убирать синяки и отеки под глазами.