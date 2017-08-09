Из-за вспышки вируса Коксаки туристы начали отказываться от поездок в Турцию

Как пишет агентство " Интерфакс" , многие сейчас звонят в агентства и просят аннулировать туры. Агентства отказывают, так как нет официальных подтверждений эпидемии, в том числе, от Роспотребнадзора или Ростуризма. На это обращает внимание пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, чем ближе дата поездки, тем больше будет штраф.Ранее СМИ сообщали, что туроператоры и страховые компании не зафиксировали всплеска обращений туристов, заразившихся вирусом Коксаки в Турции. На прошлой неделе Роспотребнадзор направил в органы здравоохранения Турции официальный запрос по этому поводу. Ведомство также открыло " горячую линию" , чтобы получить наиболее достоверную информацию от самих отдыхающих.