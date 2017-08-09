ТОП-10 продуктов в холодильнике, от которых нужно избавиться

Большинство из нас знает, что двойной чизбургер с беконом или кусочек чизкейка — это совсем не полезные продукты. Но поверьте: они не вреднее тех, что, скорее всего, лежат на полке вашего холодильника. Вы едите их каждый день, и именно они добавляют в ваш рацион лишние калории, жиры, сахар и соль.Вот 10 наименее полезных обитателей вашего холодильника. Но приятно то, что их с легкостью можно заменить более диетическими аналогами.МайонезМайонез — не самая вредная еда, если вы иногда съедаете 1-2 чайные ложки. Но большинство «гурманов» употребляет этот соус слишком часто и много, а в нем содержится от 360 ккал и 40 г жиров на 100 г продукта. В традиционном «Провансале» и того хуже: более 600 ккал и 60 г жиров.Здоровая альтернатива. Во-первых, можно использовать легкий майонез, который содержит всего 35 ккал и 3,5 г жира на столовую ложку. Вкус майонеза при этом сохраняется. Во-вторых, не забывайте о таких соусах, как горчица, соус для барбекю, сальса, соус чили или тако. Если вы не желаете отказываться от майонеза совсем, то сократите потребляемое количество до двух чайных ложек — в них будет примерно 60 ккал и 6,7 г жиров.Газированная вода и другие сладкие напиткиОдним из основных поставщиков «пустых калорий» являются сладкие напитки: газированная вода, подслащенный чай, фруктовые соки, спортивные и энергетические напитки.В них есть только сахар и совсем нет полезных питательных веществ или доля их мизерна.Кроме того, исследования показывают, что мы не едим меньше, когда пьем эти подслащенные напитки, наоборот, при том же количестве потребляемой пищи добавляем себе лишние калории.Здоровая альтернатива. Лучший напиток — это вода. Ее нужно пить на протяжении всего дня. Некоторые напитки, не содержащие калорий, например, несладкие зеленые и черные чаи, также являются хорошим источником полезных антиоксидантов.Обезжиренное молоко и растительные молочные продукты, такие как миндальное или кокосовое молоко, содержат некоторое количество калорий, но в них есть различные питательные веществ, такие как кальций, витамин D, B12, калий и магний.Алкогольные напиткиАлкоголем часто злоупотребляют, а негативные эффекты от чрезмерного потребления хорошо известны. Но алкоголь к тому же — источник большого количества жиров и калорий. Печени приходится интенсивно работать, чтобы расщепить алкоголь на жирные кислоты, которые затем накапливаются в ней же.Алкоголь, как газированные и сладкие напитки, это пустые калории.Один бокал вина содержит порядка 115 ккал, бутылка пива — 225 ккал, а рюмка крепкого алкоголя (водка, ром, джин, виски) — около 110 ккал. А если вы запиваете крепкий алкоголь газированной водой или соками, калорий будет в разы больше.Здоровая альтернатива. При употреблении алкоголя ключевой фактор — умеренность. Лучше всего пить альтернативные алкоголю напитки, например, минеральную воду или газированную воду с лимоном или лаймом, кофе или чай, диетические газированные напитки.Обработанное мясоПродукты из обработанного мяса, к которым относятся колбасы, ветчины и нарезка, могут показаться полезными и здоровыми, но они содержат много натрия, жира, а в некоторых есть и консерванты. Содержание натрия даже в небольшой порции обработанного мяса (один кусочек вареной колбасы или пять кусочков салями) колеблется от 310 до 480 мг. Такие продукты могут стать причиной повышенного артериального давления, что ведет к сердечным заболеваниям и инсульту у взрослых людей и является причиной нарушения обмена веществ и избыточного веса уже в детском возрасте.По данным Американского института исследований рака, употребление обработанного мяса (любое мясо, обработанное путем копчения, варки или соления с добавлением химических консервантов) может привести к увеличению риска возникновения рака толстой кишки. Некоторые исследователи также полагают, что консерванты, используемые в обработанном мясе, могут превращаться в организме в вызывающие рак агенты.Такие продукты находятся под запретом у беременных и кормящих женщин.Здоровая альтернатива. Здесь все просто — отдайте предпочтение запеченной и нарезанной индейке, курице или говядине. Эти продукты содержат белок, витамины и минералы, при этом в них нет избытка натрия или консервантов. Вы можете самостоятельно запечь мясо или найти продукты с низким содержанием нитратов и натрия в магазине.Сосиски и сарделькиСосиски и сардельки — это другой вид обработанных мясных продуктов, в которых также содержится много натрия и жиров. Калорийность популярных молочных сосисок, например, составляет более 260 ккал на 100 г продукта, кроме того, они более чем на 80% состоят из жира! Теперь проверьте, сколько места сосиски и сардельки занимают на полке в вашем холодильнике и как часто ваши дети съедают их на завтрак, обед или ужин.Такая еда — прямой путь к ожирению в раннем возрасте.Здоровая альтернатива. К более полезным продуктам можно отнести мясо домашних птиц, свиную вырезку, ростбиф и креветки. Попробуйте использовать в ваших рецептах овощи, запеченные на гриле (кабачки, баклажаны или красный перец). Для малышей сегодня предлагают специальные детские сосиски, но будьте аккуратны с ними и очень внимательно читайте состав, все-таки это не самая подходящая еда.Если от сосисок или сарделек отказаться очень трудно, попробуйте заменить их более «легкими» вариантами, например, сосисками из индейки или даже вегетарианскими сосисками из заменителей мяса на основе сои. Количество натрия может быть схожим, зато содержание жиров сократится в два раза.Продукты из цельного молокаВ этих продуктах содержится большое количество жира и холестерина. Конечно, там есть белок, кальций, B12 и рибофлавин, но количество калорий также очень велико. Только пол-литра цельного молока в день добавит в ваш рацион 2100 ккал, 105 г жира, 59,5 г насыщенного жира и 315 мг холестерина всего за одну неделю.Здоровая альтернатива. Сегодня большинство молочных продуктов, включая молоко, сыр, йогурт, творог или сливочный сыр, выпускают с низким содержанием жира или совсем обезжиренными. Кроме того, многие растительные молочные продукты, такие как миндальное молоко, содержат мало жиров и калорий и в них нет холестерина.МороженоеПосмотрим правде в глаза: отечественные производители делают очень вкусное мороженое! К сожалению, употребление этого десерта чревато набором лишнего веса. Даже если вы съедаете всего одну порцию, вы можете превысить рекомендованные ежедневные нормы по количеству жиров и калорий.Например, в 100 г классического пломбира (это одна порция в стаканчике) содержится 227 ккал и около 15 г жиров.Ну а теперь признайтесь, что летом вы едва ли удержитесь от того, чтобы не съесть двойную или тройную порцию. Дальше считайте сами.Здоровая альтернатива. Хорошая новость: вам не нужно полностью отказываться от мороженого. Ищите вкусные аналоги, с низким содержанием жира и сахара — и, следовательно, имеющие более низкую калорийность. Например, ягодное мороженое (щербет). Во-первых, порция его обычно весит меньше (около 70-80 г), во-вторых, в нем в два раз меньше калорий (примерно 120) и жиров (до 1,5 г).Еще более полезной для здоровья альтернативой являются свежие фрукты с йогуртом.Сливочные соусы для салатовВроде бы вы стараетесь правильно питаться и скорее всего едите салаты из свежих овощей. Но чем вы их заправляете? Проверьте, есть ли в вашем холодильнике бутылочки с соусами. Добавляя их, вы увеличиваете в несколько раз калорийность салата, не говоря уже о лишней соли и жирах. Итого вы имеете 120 ккал, 12 г жира и 380 мг натрия. Учтите еще и тот факт, что большинство людей не ограничиваются двумя столовыми ложками.Здоровая альтернатива. Отмеряйте количество заправки, которую вы добавляете в салаты, и придерживайтесь размера порции в 2 столовые ложки. Также поищите более «легкие» версии соусов, в которых меньше калорий и жира.Попробуйте использовать другие заправки, в которых нет такого количества сливок, например, на основе йогурта.Сливочное масло или маргаринМаргарин и масло относятся к насыщенным жирам. Каждая столовая ложка любого из этих продуктов содержит 100 ккал и 11 г жира. В столовой ложке сливочного масла также содержится 7 г насыщенного жира, а в столовой ложке маргарина — 2 г насыщенного жира и 1,5 г трансжиров.Здоровая альтернатива. Вместо того, чтобы готовить на сливочном масле или маргарине, используйте подсолнечное или оливковое масло, которые богаты моно- и полиненасыщенными жирами. Если вы хотите использовать маргарин в процессе приготовления, например, для выпечки, найдите продукт с низким содержанием жира, без трансжиров и с небольшим количеством насыщенных жиров.Если необходимо использовать сливочное масло, взбейте его. Попадание воздуха в процессе взбивания сокращает калорийность и содержание жиров на треть.Кстати, для здоровья натуральное сливочное масло все же необходимо, рекомендованная суточная доза составляет примерно 10-15 г, то есть в пределах полутора столовых ложек.Замороженный картофель фриКартофель сам по себе не содержит жиров и полезен для здоровья. Но когда вы жарите его, готовите во фритюре, делаете картофельные котлеты и оладьи, он резко становится вредным.Одна небольшая порция картофеля фри (100 г) может содержать 8-11 г жира, около 3 г насыщенного жира, 390-540 мг натрия и 190 ккал. А из-за того, что оторваться от этих вкусных блюд почти невозможно, многие съедают двойную порцию.Здоровая альтернатива. Лучше всего есть вареный или запеченный картофель. Так вы получите блюдо без добавления жира и натрия.Можно, конечно, поискать и такие марки готовых замороженных продуктов, в которых нет добавленного жира, — читайте этикетки.Кстати, в картофельных дольках, как правило, самое низкое содержание жира.