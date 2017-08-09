Почему после рабочего дня отекают ноги: причины и что с этим делать
Первая причина, по которой ноги становятся больше, — это отёки, которые появляются, если в теле задерживается вода. Причём иногда пухнут не только стопы и голени, но лицо и руки.
Если отёк появился после длительного перелёта, нескольких часов, проведённых стоя на ногах, или перед менструацией, а потом пропал, то это нормально.
А вот если ноги отекают каждый вечер или по утрам лицо похоже на подушку, то виноваты могут быть следующие заболевания.
Возможные причины отёков
Травма
Возможно, вы только оступились и не придали этому значения, а нога отекла, потому что вы потянули связку или повредили сустав. При этом больное место распухает и из-за повреждения сосудов, и потому что кровь устремляется к источнику боли. Так что если ноги ещё и болят, то вам в травмпункт.
Беременность
Отёки у беременных появляются часто, особенно на поздних сроках. Если они небольшие, то ничего страшного в этом нет, но за состоянием ног должен следить врач.
Если к отёкам добавляются головная боль, тошнота, одышка, головокружение, то это тревожные признаки. Они сигнализируют о повышенном давлении и, возможно, о преэклампсии — опасном для беременных состоянии.
Лимфостаз
Иногда вода не уходит из организма, потому что не работает лимфатическая система, которая должна наш организм очищать. Проблемы появляются, если по какой-то причине перестают функционировать в полную силу лимфатические сосуды и узлы.
Это бывает при серьёзных заболеваниях, при лечении рака, ожирении.
Нужны специальные процедуры и компрессионное бельё, которое поможет уменьшить отёк.
Хроническая венозная недостаточность
Кровь, которая отдала кислород, возвращается в сердце по венам — сосудам с односторонними клапанами, нужными, чтобы кровь текла в одном направлении. Если с клапанами что-то не так, например, они хуже функционируют с возрастом, кровь может накапливаться в ногах.
Сердечная недостаточность
При этом заболевании сердце не справляется с работой и не перекачивает кровь с нужной силой. Поэтому кровь застаивается, особенно в ногах.
Другие симптомы: частое сердцебиение, одышка при физических нагрузках (например, трудно подниматься по лестнице), постоянная усталость.
Заболевания почек
Почки фильтруют кровь и выделяют из неё отходы. Если почки вдруг не справляются, то лишняя вода задерживается в организме и скапливается внизу.
О проблемах с почками сигнализируют также утренние отёки на лице и мешки под глазами.
Заболевания печени
Если у вас гепатит или вы часто употребляете алкоголь, то клетки печени умирают, а их место занимает соединительная ткань, которая не справляется с фильтрацией — основной функцией печени. То есть жидкость снова будет скапливаться, появятся отёки на ногах и в области живота.
Что делать с отёками
В первую очередь понять, откуда они взялись. Для этого нужно обратиться к врачу и поставить диагноз, чтобы постараться устранить саму причину отёков, то есть заболевание.
Пока идёт лечение, помогите себе здесь и сейчас.
Отдохните и охладитесь. Для отдыха лучше принять позу, при которой ноги будут выше головы. Наденьте компрессионные носки и приложите к отёкам лёд. Это поможет уменьшить припухлость.
Пройдитесь пешком в прогулочном темпе. Если вы много сидите или стоите в течение рабочего дня, то движение поможет справиться с отёками. А регулярные прогулки ещё лучше.
Примите диуретик. Диуретики — это лекарства, которые помогают выводить жидкость из организма. Если у вас есть заболевания, которые мы перечислили, врач назначит вам препарат, который справится с отёками. Кроме того, некоторые лекарства от гипертонии могут вызывать отёки. Сообщите вашему врачу о таких симптомах.
Ешьте продукты с высоким содержанием магния. Если добавить 200–400 мг магния в рацион, то он поможет избавиться от лишней жидкости. Насчёт аптечных добавок проконсультируйтесь с доктором, но сначала попробуйте чаще есть овсянку, бананы, миндаль, брокколи и свёклу.
Когда отёки опасны
Нужно как можно быстрее обращаться за медицинской помощью, если у вас отекли ноги, вам трудно дышать и вы чувствуете боль в груди. Также не затягивайте с визитом к врачу, если:
- вы нажимаете на отёкший участок пальцем, а когда отпускаете, на коже остаётся ямка;
- кожа на отёкшем участке выглядит распухшей и кажется, что она готова потрескаться.
СМИ2
LentaInform
Listis
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