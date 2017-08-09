Названо заболевание, которое опаснее многих видов рака

Хотя к сердечной недостаточности в обществе относятся достаточно спокойно, а диагноз рак воспринимается чуть ли не в качестве смертного приговора, в первом случае прогноз бывает значительно хуже, чем во втором. К такому выводу пришли британские исследователи.Несмотря на бурное развитие кардиологии и внедрение новых методов лечения сердечной недостаточности, новый анализ показал, что мужчины и женщины с этим диагнозом имеют более плохой прогноз выживаемости по сравнению с пациентами, страдающими от некоторых наиболее распространённых злокачественных опухолей. Этот вывод был сделан на основе анализа здоровья 56 658 взрослых жителей Шотландии, которые получали медицинскую помощь в различных учреждениях здравоохранения. За ними наблюдали в течение нескольких лет.У мужчин сердечная недостаточность была связана с более плохой выживаемостью, чем при диагнозе опухоль простаты и мочевого пузыря. Впрочем, представители сильного пола чаще умирали от опухолей легких и кишечника. У женщин сердечная недостаточность приводила к более плохой выживаемости, чем рак груди и кишечника, но им также удавалось лучше справляться с ней, чем с опухолями лёгких и яичников.«Наше исследование демонстрирует, что несмотря на развитие новых методик лечения сердечной недостаточности с помощью новейших лекарств и технологий, смертность пациентов остается очень значительной, - как говорят исследователи. - Сердечная недостаточность для здоровья человека является более злокачественной, чем некоторые опухоли. Во многих случаях прогноз продолжительности жизни человека, у которого диагностировали сердечную недостаточность, составляет всего один год. Это намного меньше, чем при некоторых опухолях».