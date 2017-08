Самые полезные фрукты для мужчин

Летние месяцы — самое подходящее время, чтобы перейти на легкое и здоровое питание.И если зимой мы находим множество оправданий злоупотреблению нездоровой пищей и походам в фастфуд, то не воспользоваться преимуществами лета, когда и прилавки, и дачные кусты буквально ломятся от фруктов и ягод, просто преступно. Тем более, что вовсе необязательно поглощать «пустые» фрукты горстями — их можно добавлять в йогурт, мюсли или десерты — везде, на что хватит фантазии и изобретательности. Диетологи выбрали некоторые из самых полезных летних фруктов — от обычной ежевики до экзотической гуавы.ЕжевикаТрадиционной летней ягодой считается клубника, но еще весной, встречаясь везде — от коктейлей до десертов, она успевает надоесть. Самое время обратить внимание на ежевику — и ей есть что нам предложить. Эта ягода очень богата клетчаткой, необходимой для очищения организма: всего в одной чашке ежевики ее содержится целых 8 грамм. Также ягода служит источником витамина C, витамина K, играющего не последнюю роль в профилактике рака простаты, и лютеина, ответственного за здоровье глаз. Также ежевика полезна при сахарном диабете.АрбузСимвол лета — конечно же, арбуз. Его ключевая миссия — помогать поддерживать водный баланс в жару: ведь арбуз на 90 % состоит из воды. К тому же он может быть неплохим источником витамина C (25 % от дневной нормы в чашке сока или двух кусках), витамина А — для орлиного зрения, витамина B6 и B1 — для густоты и красоты “львиной гривы”, так же калия и магния.ПапайяЭтот живописный экзотический фрукт буквально начинен полезными свойствами и работает сразу на нескольких фронтах. Папайя очень полезна при заболеваниях пищеварительного тракта и печени, гастритах и язвах, витамины A и Е снижают уровень холестерина и риск сердечных заболеваний, а уникальный фермент папаин помогает извлечь из всей потребляемой пищи максимальное количество полезных веществ. К тому же, папайя — идеальный выбор для соблюдающих диету: в 100 граммах содержится всего 39 калорий, а нежная мякоть папайи идеально впишется в салаты и низкокалорийные йогурты.АнанасДаже если ананасы вы чаще всего встречаете в пицце, никогда не поздно свести с ними более близкое знакомство. Ананас обладает целым комплексом полезных свойств: во-первых, он стимулирует пищеварение, поэтому при обильных пиршествах в ресторанах или на банкетах неплохо съедать и ломтик ананаса. Во-вторых, он понижает артериальное давление, разжижает кровь, предотвращая проблемы с тромбами, и повышает иммунитет. И в третьих, содержащийся в нем фермент бромелин активно способствует уменьшению пивного живота и общему омоложению организма. Ну и наконец, интимная деталь: говорят, что употребление ананасов улучшает вкус семени.ГуаваЭтот фрукт, похожий на бугристое яблоко с ярко-розовой начинкой, — настоящая бомба с витамином C, которого в ней содержится в несколько раз больше, чем в апельсинах. Поэтому гуава отлично справляется с повышением иммунитета, защитой от свободных радикалов и уничтожением бактерий. Гуаву можно смело есть вместе с косточками и кожурой — это улучшает пищеварение. К тому же, гуава поднимает потенцию и общий жизненный тонус — и уже только за это следует пригласить ее к летнему столу.КивиФрукт, ставший символом Новой Зеландии, также чрезвычайно богат витамином C — всего одно киви в день обеспечит почти всю дневную норму этого важнейшего витамина. В традиционной медицине киви используют для профилактики ревматических заболеваний, для предупреждения образования камней в почках, снижения нервозности, и предупреждения преждевременного поседения и появления залысин.Не стоит забывать и про обычные яблоки, апельсины и бананы. Грамотно миксуя их с сезонными и экзотическими собратьями, можно обеспечить себе сбалансированный и полезный летний рацион.