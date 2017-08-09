Как правильно защитить себя от солнечного излучения

Идеальным решением будет отказ от появления на улице, но даже внутри квартиры уровень жары зачастую достигает критических значений. Но находиться на солнце нужно, так как образующийся под влиянием ультрафиолета в коже витамин Д, стимулирует иммунитет и улучшает настроение. Однако есть определенные правила, соблюдение которых позволит не только наслаждаться теплом, но и обеспечить защиту собственного организма.Больше выпивать жидкости. Абсолютно любой, кроме той, которая содержит сахар. Лучше всего обычная чистая вода.Проветривать помещения по вечерам, так как жара уходит, а свежий воздух очень необходим в квартирах и офисах.Использовать кондиционер. Но находиться следует не менее в 2 метрах от него, так как можно получить локальное переохлаждение, приводящее к пневмонии.Загорать в тени. Это не так быстро приведет к желанному цвету кожи, но зато полностью безопасно.Носить головной убор и одежду светлых тонов. Так лучше отражаются солнечные лучи.Избегать очередей и мест скученности людей в ограниченном пространстве. На фоне жары кислорода будет недостаточно.Ежедневный теплый душ поможет не только освежиться, но и облегчить кожное дыхание.Всем людям старше 45 лет при отсутствии противопоказаний принимать минимальные дозы ацетилсалициловой кислоты, чтобы защититься от инсульта и инфаркта.Соблюдая простые рекомендации, можно радоваться солнцу и получать только положительные эмоции.