Как правильно защитить себя от солнечного излучения
Больше выпивать жидкости. Абсолютно любой, кроме той, которая содержит сахар. Лучше всего обычная чистая вода.
Проветривать помещения по вечерам, так как жара уходит, а свежий воздух очень необходим в квартирах и офисах.
Использовать кондиционер. Но находиться следует не менее в 2 метрах от него, так как можно получить локальное переохлаждение, приводящее к пневмонии.
Загорать в тени. Это не так быстро приведет к желанному цвету кожи, но зато полностью безопасно.
Носить головной убор и одежду светлых тонов. Так лучше отражаются солнечные лучи.
Избегать очередей и мест скученности людей в ограниченном пространстве. На фоне жары кислорода будет недостаточно.
Ежедневный теплый душ поможет не только освежиться, но и облегчить кожное дыхание.
Всем людям старше 45 лет при отсутствии противопоказаний принимать минимальные дозы ацетилсалициловой кислоты, чтобы защититься от инсульта и инфаркта.
Соблюдая простые рекомендации, можно радоваться солнцу и получать только положительные эмоции.
LentaInform
Listis
СМИ2
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