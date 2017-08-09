Как гормоны влияют на вес человека

Гормоны играют большую роль в функционировании нашего организма. Какие из них влияют на метаболизм, регуляцию веса и другие процессы.ЭстрогеныВ нашем организме имеется три вида эстрогенов: эстрадиол, эстрон и эстриол. Эти три вида не являются взаимозаменяемыми, потому что они оказывают решающее влияние на женский организм в среднем возрасте.17-бета-эстрадиол (Е2)Доминирующий в человеческом организме эстроген – вырабатывается яичниками, а во время менопаузы его образование полностью прекращается. Эстрадиол повышает восприимчивость к инсулину, прибавляет энергию, вызывает хорошее настроение, способствует ясности мышления, хорошей памяти, умению сосредоточиться, нормальному кровяному давлению, оптимальной плотности костей, улучшению сна, сексуальному влечению и нормальному, активному метаболическому процессу.Снижение уровня эстрадиола в среднем возрасте ведет к уменьшенному выделению серотонина. Потеря серотонина ведет, в свою очередь, к депрессии, повышенной раздражительности, беспокойству, повышенной чувствительности к боли, расстройству пищеварения, возникновению навязчивых идей, нарушению нормального ритма сна. Каждый из этих факторов может замедлить обмен веществ, и поэтому снижение количества эстрадиола ведет к проблеме лишнего веса и трудностям в его сбрасывании.Эстрон (Е1)Вырабатывается яичниками и жировыми тканями до и после менопаузы. Когда количество эстрадиола снижается во время менопаузы, после удаления матки или перевязывания маточных труб, организм начинает вырабатывать больше эстрона. Высокий уровень эстрона связан с низкой скоростью метаболизма и, следовательно, появлением лишнего веса. Эстрон не предотвращает нежелательных перемен, связанных с менопаузой, изменений кожи, костей, волос, кровяных сосудов, головного мозга и других органов. Высокий уровень эстрона также повышает риск заболевания раком молочных желез и раком эндометрия матки.Эстриол (ЕЗ)Самый слабый из человеческих эстрогенов, вырабатывается плацентой во время беременности, в организме небеременных обычно отсутствует. Из-за ослабленного действия его часто рекламируют как "безопасный" эстроген, но в рекламе не говорят, что он не обладает теми же преимуществами, что и эстрадиол (Е2). Эстриол не заменяет теряющийся во время менопаузы эстрадиол и не выполняет его метаболических функций, поэтому он не восстановит баланс эстрогена в климактерический период и не ускорит обмен веществ. Но если вы принимаете достаточное количество эстриола для снятия симптомов климакса, то этот гормон также может стимулировать функционирование матки и молочных желез.ПрогестеронПрогестерон подготавливает организм к беременности и вынашиванию, поэтому женщина начинает есть за себя и за ребенка. Уровень прогестерона высок во второй половине цикла, этим объясняется аппетит в этот период. Другие изменения – задержка жидкости и увеличение груди – также объясняются работой прогестерона по подготовке к беременности.Прогестерон замедляет движение пищи по пищеварительному тракту, что позволяет женскому организму поглотить больше питательных веществ. Прогестерон также влияет на мозг, оказывая успокоительный эффект, но у многих женщин это приводит к снижению активности и к увеличению веса.ТестостеронВ женском организме есть тестостерон (в крошечном количестве, по сравнению с мужским организмом), и с возрастом его содержание снижается. С наступлением менопаузы тестостерона в женском организме начинает вырабатываться в два раза меньше, но это может произойти и в более молодом возрасте. Тестостерон способствует не только здоровому сексуальному влечению, но и играет важную роль в регуляции веса. Этот гормон – анаболик, он способствует росту мышечной массы, а жиры использует в качестве горючего, что, в свою очередь, помогает снизить вес.Женщины теряют до 95% эстрадиола и свыше 50% тестостерона, когда яичники перестают нормально функционировать, нет ничего удивительного, что в среднем возрасте они вынуждены бороться с лишним весом. Ведь они утрачивают огромное количество гормонов, которые способствуют росту мышц, препятствуют отложению жиров и ускоряют обмен веществ.ДГЭАДГЭА – еще один "мужской" гормон, вырабатываемый надпочечниками, а также яичниками перед менопаузой. ДГЭА рекламировали как гормон, помогающий сбросить вес, но он эффективен только для мужчин. Современные исследования доказали, что женщины, принимающие этот гормон, набирают вес и испытывают множество побочных эффектов – потеря волос и их появление на лице, угревая сыпь, тяга к сладостям, беспокойный сон и раздражительность. Медикаменты, содержащие ДГЭА, имеются в широкой продаже, но, поскольку дозы гормона в них для женщин слишком высоки, часто встречаются нежелательные побочные эффекты.Тиреоидные гормоныТЗ и Т4 – основные тиреоидные гормоны, вырабатываемые щитовидной железой. Это главные регуляторы метаболического процесса. Они регулируют использование энергии и ее воспроизведение во всех клетках и тканях тела. Обмен веществ зависит от нормального функционирования тиреоидных гормонов и вызываемых ими химических реакций на клеточном уровне. При уменьшении работы тиреоидных гормонов, особенно когда нарушено функционирование гормонов яичников, женщины очень легко набирают вес, даже если начинают употреблять низкокалорийную пищу.Инсулин и глюкагонИнсулин и глюкагон влияют на количество глюкозы крови, а также на соотношение жиров и мышечной массы. Их называют контррегулирующими гормонами, поскольку они оказывают противоположное воздействие на кровяной сахар (глюкозу). Инсулин снижает уровень глюкозы, заставляя ее переходить из крови в клетки мышц, где она сжигается и производит энергию, или в клетки жиров, где она способствует их отложению. Скорость и количество образования инсулина зависят от потребляемых нами продуктов, их сочетания и времени их поступления в организм.Действие глюкагона обратно действию инсулина. Когда мозг осознает, что количество сахара в крови снижается, глюкагон заставляет печень "выталкивать" глюкозу из жиров в кровь, с помощью которой она попадает в клетки и сжигается. На образование инсулина влияют гормоны яичников, и наоборот. При высоком уровне инсулина (инсулинорезистентности) талия женщины начинает полнеть. Подобное нарушение реакции на инсулин наблюдается при поликистозе яичников и при пониженном количестве эстрадиола.ЛептинЛептин – недавно открытый белок, вырабатываемый в жировых клетках, играет важную роль в регуляции количества жиров и их распределении в организме. Выделение лептина нарушается в среднем возрасте и в период менопаузы, поэтому он тоже влияет на прибавление в весе. Его название происходит от греческого слова "leptos", что значит "тонкий". Лептин вырабатывается в жировых клетках, но циркулирует в крови и сообщает мозгу о количестве жировых масс. Влияя на мозг, лептин поддерживает нормальное количество глюкозы.Лептин играет роль и в репродуктивной функции. Возможность продолжить род снижается как из-за чрезмерной анорексии (отсутствие аппетита), так и из-за чрезмерной тучности. У страдающих этими заболеваниями пациентов обнаружили высокий уровень лептина и нарушение регуляции его образования. Исследователи полагают, что лептин помогает снизить количество потребляемой пищи и повысить использование энергии, для вырабатывания которой необходимо сжигание жировых клеток.Вы наверняка замечали разницу между мужским и женским типом ожирения как у людей, так и у животных. На основе этой разницы ученые делают вывод, что эстроген, тестостерон и прогестерон влияют на баланс лептина. Были проведены исследования по содержанию лептина во время менструального цикла, беременности и искусственного оплодотворения.В климактерический период у женщин наблюдается повышенное содержание жиров и их распределение на теле в форме яблока, а также нездоровое количество лептина и нарушение функционирования лептиновой системы. Была выдвинута гипотеза, что в среднем возрасте женщины менее восприимчивы к лептину и это способствует приобретению лишнего веса. Резистентность к лептину объясняет, и полноту при наличии достаточного его количества в организме, а также резистентность к инсулину при синдроме поликистоза яичников.