Как мужчины выбирают себе женщину

Психологи рассказали, на что смотрят представители мужского пола при выборе себе достойной жены.На что обращают внимание мужчины? Ноги, грудь, лицо? Или действительно, выбирают спутницу за более глубокими качествами.1. ДобротаПсихологи доказывают, что в каждом парню на уровне генетики заложено стремление создать семью, а женщина всегда была хранительницей домашнего очага.2. ЕстественностьНикто не говорит о полном отсутствии макияжа или отказ от средств гигиены. Просто менять себя нужно очень осторожно. Женщина, которая довольна своей внешностью, излучает ауру спокойствия и надежности.3. КрасотаУ каждого представителя мужской половины человечества свои понятия о красоте. Но несколько объединяет всех представительниц слабого пола - пропорциональность форм и обязательно красивая кожа. Возьмите на заметку!4. ХарактерУмная девушка, способная сама упорядочить свою жизнь, всегда будет в фаворе. Конечно, у мужчины должен быть шанс спасти любимую от мелких бытовых неурядиц, но если все вокруг превращаете в хаос, то человек сразу поймет, что в этом хаосе жить и ему.5. Бытовые навыкиПросто напоминаем вам, что путь к сердцу мужчины все еще лежит через желудок, даже если вы способны заказать блюда в лучшем ресторане - умение готовить не помешает никогда.