Как мужчины выбирают себе женщину
На что обращают внимание мужчины? Ноги, грудь, лицо? Или действительно, выбирают спутницу за более глубокими качествами.
1. Доброта
Психологи доказывают, что в каждом парню на уровне генетики заложено стремление создать семью, а женщина всегда была хранительницей домашнего очага.
2. Естественность
Никто не говорит о полном отсутствии макияжа или отказ от средств гигиены. Просто менять себя нужно очень осторожно. Женщина, которая довольна своей внешностью, излучает ауру спокойствия и надежности.
3. Красота
У каждого представителя мужской половины человечества свои понятия о красоте. Но несколько объединяет всех представительниц слабого пола - пропорциональность форм и обязательно красивая кожа. Возьмите на заметку!
4. Характер
Умная девушка, способная сама упорядочить свою жизнь, всегда будет в фаворе. Конечно, у мужчины должен быть шанс спасти любимую от мелких бытовых неурядиц, но если все вокруг превращаете в хаос, то человек сразу поймет, что в этом хаосе жить и ему.
5. Бытовые навыки
Просто напоминаем вам, что путь к сердцу мужчины все еще лежит через желудок, даже если вы способны заказать блюда в лучшем ресторане - умение готовить не помешает никогда.
LentaInform
Listis
СМИ2
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