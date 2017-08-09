Ученые: секс делает человека умнее

Ученые пришли к выводу, что секс оказывает влияние не только на психологическое состояние, а и на умственные способности человека. Соответствующее исследование провели эксперты из Медицинской школы Лондона.Во время сладострастных утех к головному мозгу интенсивно приливает кровь, и он насыщается кислородом и глюкозой, которые способствуют росту новых клеток. Активность органа возрастает, что положительно влияет на мозговую деятельность в целом и человек становится умнее.Впрочем, эксперты предупреждают, что секс бывает не только полезным. Дело в том, что при излишке сексуальных утех может повыситься артериальное давление. Как следствие мозг получит чрезмерную нагрузку. Это явление особенно опасно для людей преклонного возраста, молодым людям беспокоиться по этому поводу вряд ли стоит.