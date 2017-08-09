Медики нашли способ бороться с диабетом первого типа
Размеры его равняются размером кредитной карточки и он вживляется под кожу. Это уже испытали на людях имеющих диабет первого типа.
В импланте содержатся стволовые клетки, они при необходимости способствуют высвобождению инсулина.
Глава исследователей Петтус говорит, что люди страдающей от этого недуга могут иметь осложнения из-за того что уровень глюкозы в крови невелик, но теперь все может извинится.
СМИ2
Listis
LentaInform
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