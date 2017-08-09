Медики нашли способ бороться с диабетом первого типа

Сахарный диабет становится поистине мировой проблемой. И медики придумали, как бороться с диабетом первого типа. Для этого был разработан специальный имплантант PEC-Direct.Размеры его равняются размером кредитной карточки и он вживляется под кожу. Это уже испытали на людях имеющих диабет первого типа.В импланте содержатся стволовые клетки, они при необходимости способствуют высвобождению инсулина.Глава исследователей Петтус говорит, что люди страдающей от этого недуга могут иметь осложнения из-за того что уровень глюкозы в крови невелик, но теперь все может извинится.