Болит грудь: когда пора обратиться к врачу?

Грудь может рассказать о многом. Иногда она болит настолько, что даже носить белье становится неприятно. Опасны ли эти ощущения и о чем тебя хочет предупредить твой организм?Многие женщины сталкиваются с болезненностью груди. Некоторые ощущают это в период предменструального синдрома, другие – независимо от менструального цикла. Есть и везучие красавицы, которых никогда не беспокоит этот симптом. Что же делать, если ты всегда относила себя к этим счастливицам, но вдруг столкнулась с болезненностью молочных желез? Давай для начала разберемся в причинах неприятных ощущений и обозначим самые опасные из них.Первое, на что нужно обратить внимание, – привязанность болей к определенному периоду: выделяют циклические и ациклические неприятные ощущения.Циклические появляются на конкретной фазе менструального цикла, незадолго до месячных, а после начала критических дней проходят. Чаще всего в этот период представительница слабого пола замечает повышение чувствительности и набухание груди, ощущает тупую ноющую боль. С циклическими неприятными ощущениями могут столкнуться и подростки, и женщины репродуктивного возраста, и женщины в период менопаузы. Чаще всего они беспокоят представительниц прекрасного пола после тридцати лет.Ациклические неприятные ощущения не привязаны к ритмам организма и беспокоят представительниц слабого пола практически все время. Боль в этом случае резкая и острая, может быть односторонней. Также при пальпации молочных желез иногда ощущаются определенные затвердения в груди. Группа риска – женщины после сорока лет. Им нужно быть особо внимательными к своей груди!Теперь перейдем от характера к причинам болезненности молочных желез. Циклические неприятные ощущения могут вызывать такие факторы:гормональные перестройки: сбои менструального цикла, беременность, половое созревание или климакс;предменструальный синдром;прием оральной контрацепции и гормональных препаратов.Ациклические боли провоцируются такими причинами:неправильно подобранный бюстгальтер;слишком большая грудь;травмы и ушибы грудной клетки;прием некоторых лекарств (антидепрессантов, диуретиков и т.д.);проблемы с грудным отделом позвоночника;инфекция и воспаление молочных желез;кисты, фиброаденомы, доброкачественные и злокачественные опухоли в груди.Оба эти виды болей требуют срочного обращения к специалисту. Особенно шутки плохи с ациклическими неприятными ощущениями, поэтому не надейся, что все пройдет само – действуй!Что тебя должно насторожить?Боли становятся очень сильными и создают ощутимый дискомфорт;Боли долго не проходят;В груди ощущаются затвердения правильной и неправильной формы;Появились выделения из молочных желез;Одна грудь стала больше другой, изменилась форма или размер груди.Эти пять факторов должны подвигнуть тебя немедленно записаться на прием к маммологу и гинекологу. Важной также является профилактика гормональных нарушений, которые могут стать причиной болей в груди, а в самых запущенных случаях привести к появлению новообразований в молочных железах. Для этого отлично подходят фито добавки.