Смартфоны снижают качество жизни подростков

Современные подростки меньше работают, реже занимаются сексом и гораздо несчастнее по сравнению с предыдущими поколениями подростков. Специалисты уверены: в этом виноваты смартфоны. Так, раньше в романтических состояли 85% старшеклассников, а в 2015 году - только 56%, рассказывает The Hindustan Times.Кроме того, за период с 2000 по 2015 годы число подростков, ежедневно проводящих время с друзьями, уменьшилось на 40%. Также снизился уровень сексуальной активности подростков. Благодаря этому подростковых беременностей стало меньше. Однако теперь подростки чаще страдают от одиночества и депрессии.Еще исследователи обнаружили, что современные подростки реже работают и водят машину. Вместо этого они проводят время в одиночестве со своими смартфонами. Ранее сотрудники Университета Эссекса установили: соцсети негативно влияют на подростков. Активные пользователи социальных сетей чаще были недовольны своей внешностью и ссорились с родителями по сравнению с теми, кто соцсетями не пользовался.