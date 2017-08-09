Люди с высшим образованием чаще всего обманывают других

Ученые из Мидлсекского университета проанализировали данные 6000 человек. Исследование показало: самые образованные люди лгали чаще всего. Уровень честности у людей, которые не закончили среднюю школу, оказался почти в два раза выше по сравнению с теми, кто получил послевузовское образование, передает The Daily Mail.В целом мужчины лгали чаще женщин. Уровень честности не зависел от возраста. Зато на него существенно влиял уровень образования. Так, у людей с послевузовским образованием уровень честности был самым низким. У выпускников вузов уровень честности оказался выше. Еще честнее были люди со средним профессиональным и средним образованием.Самыми честными оказались те, кто не закончил школу. По мнению исследователей, дело в том, что более образованные люди лучше умеют предсказывать последствия лжи. Кстати, на частоту так называемой "лжи во благо" уровень образования не влиял.