Люди с высшим образованием чаще всего обманывают других

Добавил med2 в категорию Разное

Ученые из Мидлсекского университета проанализировали данные 6000 человек. Исследование показало: самые образованные люди лгали чаще всего. Уровень честности у людей, которые не закончили среднюю школу, оказался почти в два раза выше по сравнению с теми, кто получил послевузовское образование, передает The Daily Mail.

В целом мужчины лгали чаще женщин. Уровень честности не зависел от возраста. Зато на него существенно влиял уровень образования. Так, у людей с послевузовским образованием уровень честности был самым низким. У выпускников вузов уровень честности оказался выше. Еще честнее были люди со средним профессиональным и средним образованием.

Самыми честными оказались те, кто не закончил школу. По мнению исследователей, дело в том, что более образованные люди лучше умеют предсказывать последствия лжи. Кстати, на частоту так называемой "лжи во благо" уровень образования не влиял.
Listis
LentaInform
СМИ2

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь