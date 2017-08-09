Ученые рассказали о реальном вреде компьютерных игр

Исследователи провели необычный эксперимент и увидели интересные моменты.По мнению специалистов, подобные развлечения улучшают внимание и краткосрочную память, однако приводят к деградации гиппокампа - центра долговременной памяти.В исследовании принимали участие 51 мужчина и 46 женщин. Ученые предложили им пройти виртуальный лабиринт. Пользующиеся гиппокампом, в основном ориентируются по фоновыми объектами (например, камнями и деревьями), а те, которые полагаются на хвостатое тело, запоминают количество и последовательность поворотив. Потом им давали играть в action-игры Call of Duty , Killzone и Borderlands 2) и 3D-игры (из серии Super Mario) в течение 90 часов.Выяснилось, что такого количества времени, проведенного в игре, оказалось достаточно для заметного атрофирования гиппокампа у использующих хвостатое тело для ориентации, в то время как 3D-игры привели к увеличению соответствующих областей у всех испытуемых.