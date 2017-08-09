Фрукты, предотвращающие риск развития деменции

Японские ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление любых цитрусовых (апельсины, грейпфруты, лимоны), могут снизить риск развития деменции.Исследователи из Университета Тохуку утверждают, что пожилые люди, в ежедневный рацион питания которых входят цитрусовые, на 23% реже страдают от деменции и снижения эффективности памяти.Исследователи установили, что содержащийся в лимонной кислоте химический компонент nobiletin способен замедлить и даже обратить вспять снижение когнитивных способностей мозга.К такому выводу эксперты пришли после успешно проведенных экспериментов на животных.Впоследствии команда специалистов проанализировала более 13 000 пожилых людей на наличие симптомов деменции, а также изучила их рацион питания.Оказалось, что темпы развития деменции среди тех, кто ел цитрусовые минимум раз в день, были значительно ниже, чем у участников, потреблявших их менее двух раз в неделю.