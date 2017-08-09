Как влияет на организм фастфуд, кофе и пиво

Иногда за невероятным вкусом "прячется" впечатляющий вред для внутренних органов.Ежедневно жители всех стран мира потребляют разнообразную пищу, даже не догадываясь о ее действии на организм. Утренний кофе или быстрый перекус в фастфуде непосредственно влияют на работу организма и здоровье человека.Кофе не только дает энергию утром, но и влияет на силу мышц и зрение. Более того, под действием кофе жиры сжигаются даже, если не двигаться. Однако употребление кофе сильно увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.Пиво определенное время дает ощущение счастья и других приятных эмоций. Однако, в то же время, пока в голове - "приятный туман", внутренние органы изо всех сил пытаются избавиться от алкоголя: желудок пытается создать "пробоину" в себе же, а печень тратит ресурсы на превращение алкоголя в воду.Сладкие газированные напитки действуют как слабый энергетик, помогая побороть сонливость и стимулируют рецепторы удовольствия в мозгу, работая как "героин". Однако, одновременно с получением удовольствия, организм лишается кальция и чувствует сахарный "взрыв", из-за чего уже через час его недостаток вызовет раздражительность и заторможенность.Бургер из фастфуда, как оказалось, действует как кокаин и другие наркотики, вызывая как удовольствие, так и необходимость в очередной "дозе". Более того, организм получает такое количество соли, от которой тело испытывает обезвоживание.