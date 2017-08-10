Прием этих препаратов приводит к родовым дефектам

Прием антибиотиков приводит к родовым дефектам. Такое заявление сделали канадские врачи после проведения исследования и ознакомившись с результатами статистики.Cерьезных рисков не обнаружилось, но специалисты призывают беременных к осторожности при приеме лекарственных препаратов. Относительно безопасными исследователи считают амоксициллин и нитрофурантоин. Остальные антибиотики могут спровоцировать родовые дефекты. Медики зачастую назначают беременным различные препараты при наличии инфекции. Канадские ученые говорят, что не обязательно применять во время болезни именно антибиотики. Можно успешно заменить их другими лекарствами, в каждом конкретном случае назначать их должен квалифицированный врач.В Канаде специалисты проанализировали количество родовых дефектов в период с 1998 по 2008 года. В результате оказалось, что на их число влияет прием таких препаратов: клиндамицин, доксициклин, квинолоны и макролиды. Врачи рекомендуют внимательно относиться к их приему.