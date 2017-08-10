Определена норма сахара для здорового человека

Эксперты из США заявили о том, что для человека, ведущего активный образ жизни, присутствие в рационе питания сахара необходимо, поскольку он является источником важной для мозга глюкозы. Также они назвали норму сахара, которую не стоит превышать.По словам ученых, в тех случаях, когда человек активен физически, выполняет много мышечной работы и двигается, средняя норма сахара - это 80 граммов в день. Отдельно специалисты отметили, что данное количество включает в себя не только сахар как таковой, но и всю содержащую его продукцию – любые кондитерские изделия.Эксперты высказались о том, что тотальный отказ от сахара может быть не самым здоровым решением, поскольку глюкоза необходима для подпитки тканей мышечной системы и головного мозга человека.«Сладкий чай оказывает только положительное влияние при утомлениях, нервном напряжении, головных болях», - конкретизировали они.В то же время врачи подчеркнули, что употребление сахара оправданно при отсутствии серьезных проблем со здоровьем и весом и при обязательной физической активности. Людям с лишним весом сахаросодержащие продукты нужно употреблять исключительно дозированно.«Избыток сахара провоцирует увеличение холестерина, особенно у пожилых. Из-за этого могут появиться проблемы с сердцем и сосудами, а также сахарный диабет», - предостерегли врачи.