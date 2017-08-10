Определена норма сахара для здорового человека
По словам ученых, в тех случаях, когда человек активен физически, выполняет много мышечной работы и двигается, средняя норма сахара - это 80 граммов в день. Отдельно специалисты отметили, что данное количество включает в себя не только сахар как таковой, но и всю содержащую его продукцию – любые кондитерские изделия.
Эксперты высказались о том, что тотальный отказ от сахара может быть не самым здоровым решением, поскольку глюкоза необходима для подпитки тканей мышечной системы и головного мозга человека.
«Сладкий чай оказывает только положительное влияние при утомлениях, нервном напряжении, головных болях», - конкретизировали они.
В то же время врачи подчеркнули, что употребление сахара оправданно при отсутствии серьезных проблем со здоровьем и весом и при обязательной физической активности. Людям с лишним весом сахаросодержащие продукты нужно употреблять исключительно дозированно.
«Избыток сахара провоцирует увеличение холестерина, особенно у пожилых. Из-за этого могут появиться проблемы с сердцем и сосудами, а также сахарный диабет», - предостерегли врачи.
Gnezdo
Listis
LentaInform
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