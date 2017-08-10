Почему вам нужно сесть на диету уже сейчас

Стоит начать следить за питанием уже сегодня, потому что потом будет поздно, отмечают диетологи.Какие у нас шансы похудетьЗаработать лишний вес легко, довести себя до ожирения ещё легче, а похудеть после этого крайне трудно. Только один мужчина из 210 способен сбросить вес. У женщин показатель чуть лучше — 1 к 124, но и это меньше процента.Такие данные получили британские учёные. Было бы смешно, если бы не было страшно: авторы исследования в течение десяти лет отслеживали вес 278 982 участников с разными степенями ожирения.Ожирение — это когда ваш индекс массы тела больше 30 и речь идёт именно о лишнем жире (у некоторых спортсменов тоже огромный индекс массы тела, а жира практически нет).Учёные выясняли, смогут ли участники исследования вернуться к нормальной массе тела или хотя бы сбросить 5% веса.Выводы получились так себе: шанс сбросить хотя бы эти проценты лишнего веса — 1 из 12 для мужчин и 1 из 10 для женщин с простым ожирением. В группе испытуемых с очень высокой степенью ожирения (ИМТ больше 40) вероятность оказалась чуть больше: 1 к 8 для мужчин и 1 к 7 для женщин.С возвращением к нормальному весу всё ещё хуже. Каждый год похудеть до здорового состояния может один мужчина из 210 и одна женщина из 124.И самое жуткое: через пять лет большинство похудевших — 78% — снова добирались до ожирения.И это при том, что в мире существует множество программ и советов по похудению. На самом деле похудеть можно только при одном условии: тратить больше энергии, чем потребляешь.Люди пытаются как-то обмануть себя и обойти этот закон, выдумывают быстрые диеты или суперкомплексы упражнений, но они не работают. Работает только сбалансированный рацион и регулярные занятия спортом в течение всей жизни. Но видимо, это требует каких-то титанических усилий, особенно если привыкнуть к неправильному питанию и уютному дивану.Почему с возрастом всё сложнее похудетьПридерживаться плана питания и физической активности трудно, к тому же сама природа против нас. Например, в США взрослые люди набирают в среднем по 13 кг к 50 годам.Национальный институт питания США предполагает, что виновата в этом не только еда, но и биология. Как показали исследования на животных, в определённом возрасте в организме активизируется ДНК-зависимая протеинкиназа — фермент, который замедляет метаболизм и препятствует расщеплению жировых запасов в организме.Это значит, что с каждым годом всё сложнее заставить организм работать так, как ему положено.Вывод первый: садитесь на диету уже сейчасДиета — это режим питания с ограничением или исключением каких-либо продуктов.Когда у вас лишний вес, исключать нужно половину рациона.Когда лишнего веса ещё нет, достаточно забыть про фастфуд, сахар и жареное.Не такая большая жертва, но она поможет не растолстеть, оставить в тарелке и углеводы, и сладкое в умеренных количествах и даже позволит устраивать «день фастфуда» раз в пару недель без вреда для здоровья.Вывод второй: начинать заниматься спортом надо было уже вчераНо это тот поезд, на который нельзя опоздать. Если вы до сих пор не сделали этого, то держите подборку советов.