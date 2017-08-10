Назван продукт, который защитит сердце от болезней

Ученые доказали, что низкий уровень железа повышает риск развития в организме сердечнососудистых заболеваний. Это хорошая причина для того, чтобы включить красное мясо в свое питание.Страдающее от низкого уровня железа люди значительно чаще сталкиваются с болезнями сердца, как показало исследование. А вот высокий уровень данного минерала уменьшает опасность ишемической болезни сердца. Ученые из Имперского колледжа Лондона подчеркивают, что точно так же, как при повышенном уровне холестерина люди получают статины для его снижения, при низком показателе железа необходимо принимать пищевые добавки для уменьшения риска болезней сердца. Для тех же людей, кто уже прошёл через инфаркт, и у кого понижен показатель железа, таблетки с этим минералом существенно уменьшат вероятность рецидива опасного для жизни осложнения.Железо в больших количествах содержится в красном мясе, шпинате, сухофруктах, цельнозерновом хлебе и хлопьях. Свои выводы ученые из Лондона сделали на основе анализа ДНК более 48 000 человек. Они изучали мутации в генах, которые влияют на показатели железа в крови. Полученные результаты сравнили с показателями 50 000 человек, имеющих ишемическую болезнь сердца.Результаты показали, что при повышенном уровне железа риск развития данной болезни снижается. Прочим, науке пока точно неизвестно, почему железо защищает сердце и сосуды. Однако предыдущие исследования уже связали нехватку этого важнейшего нутриента с нарушениями ритма сердца. Авторы исследования рекомендуют всем людям время от времени проходить через проверку уровня железа в организме.Пищевые добавки с этим компонентом относительно доступны по стоимости, а кроме того, можно включить в свой рацион и множество продуктов питания, богатых железом. Всё это поможет защитить сердце, а значит здоровье и жизнь человека, ведь сердечнососудистые заболевания остаются главной причиной смертности в большинстве развитых стран мира.