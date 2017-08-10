Названы продукты, которые отвечают за 80% опухолей кишечника

Специфическая жирная диета виновна в 80% случаев рака кишечника в США. От жареной курицы до тостов с авокадо - Америка упивается жирными продуктами и пожинает последствия этого питания.80% случаев рака кишечника в США вызваны модой на диету из жирных продуктов. Исследователи из Cleveland Clinic обнаружили доказательства того, что жирная пища стимулирует рост опухолей за счёт активизации молекулярных путей, которые питают аномальные клетки. Рак кишечника является третьим наиболее распространенным опухолевым заболеваниям в США, и каждый год в стране фиксируется по 130 000 новых случаев. В последние несколько лет федеральная статистика показала всплеск заболеваемостью этим видом рака у людей моложе 55 лет.Исследователи выяснили, что употребление большого количества жирных продуктов, как в фастфуде, так и в традиционных западных блюдах вроде модных тостов с авокадо, является основной причиной этого роста. Науке и ранее было известно о воздействии питания на опухоли кишечника. Однако новое исследование впервые показало связь между приемом жирной пищи и опухолями кишечника посредством специфических молекулярных путей.Отметим, что большинство рационов, основанных на жирном питании, традиционно критикуются экспертами, так как эта пища вызывает повышенный уровень холестерина и быструю прибавку веса. Но кетогенная диета считается здоровой альтернативой, помогающей людям худеть. Среди ее поклонников звезды вроде Меган Фокс и Адрианы Лимы, а также актрисы Гвинет Пэлтроу, считающей себе гуру в области здорового образа жизни.В данной диете углеводы составляют всего 5%, а в стандартном питании на них приходится от 30% до 50%. Однако новое исследование показало, что даже эти здоровые жиры всё равно создают питательную почву для опухолей, произрастающих в кишечнике. Таковы результаты экспериментов с участием лабораторных мышей, которым специально вкалывали аномальные клетки, связанные с ростом опухолей кишечника, а затем кормили разными видами продуктов.