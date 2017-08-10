Эти летние продукты могут вызвать сильную изжогу

Людям, предрасположенным к изжоге лучше их не употреблять.Увы, за удовольствие от еды нередко приходится платить изжогой и другими пищеварительными неприятностями.«У здорового человека изжога не возникает. Появление изжоги может говорить о неблагополучии в пищеварительной системе и являться одним из симптомов различных заболеваний: хронических и острых гастритов, повышенной кислотности желудочного сока, гастроэзофагальным рефлюксом (забросом содержимого желудка в пищевод)», — предупреждает диетолог Наталья Фадеева.Тем не менее и без этих заболеваний изжога может возникнуть, если будет нарушена работа нижнего пищеварительного сфинктера. Это клапан, который служит своеобразной «заслонкой» между желудком и пищеводом. В норме он полностью закрывается и не позволяет содержимому желудка поступать обратно в пищевод. Но некоторые продукты оказывают на него давление – причем в буквальном смысле этого слова, — и тогда он перестает работать как надо. А вы жалуетесь на ощущения жжения и горечи в пищеводе.Апельсиновый фреш. Многие полагают, что именно с него должно начинаться прекрасное отпускное летнее утро в интерьерах курортного отеля. На самом деле, апельсин, как и другие цитрусовые, содержит множество органических кислот, которые стимулируют выработку желудочного сока. Поэтому его не пьют, во-первых, натощак, а только после приема пищи. А во-вторых, не пьют слишком много, поскольку постоянное раздражение стенок желудка соляной кислотой, чем и является пищеварительный сок, неизбежно приведет к неприятным ощущениям.Пиво. Оно содержит хмель, который провоцирует выделение желудочного сока, а также углекислый газ, который ослабляет сфинктер. Под давлением «веселящих» пузырьков он открывается и забрасывает желудочный сок в пищевод. Кстати, такое же действие на сфинктер оказывают и шампанское, и сладкие вина, и даже обычная газировка.Земляника, крыжовник и красная смородина. Как ни странно, они содержат в больших количествах те же органические кислоты, что и цитрусовые, и другие ягоды, считающиеся кислыми, – клюква, брусника. И точно так же стимулируют повышенную выработку желудочного сока. Впрочем, таким же эффектом обладают все недозрелые плоды. Конечно, когда лето такое, как нынешнее, радуешься каждой ягодке, даже зеленой. Но все же дайте им вызреть.Мороженое. Вопреки стереотипам, молоко не избавляет от изжоги и не снижает кислотность. Оно лишь на время притупляет неприятные ощущения, а затем изжога возвращается. Дело в том, что молоко – сильнейший стимулятор желудочной секреции. Поскольку мороженое содержит не только молоко, но и разные жиры – все это слишком нагружает пищеварительную систему за счет переваривания, поэтому тоже может провоцировать изжогу.Шашлыки. Красное мясо — вообще тяжелый продукт для переваривания, а если из него приготовили шашлык или барбекю, то совсем беда. Из-за большого количества белков, жира и соединительной ткани организму требуется больше ферментов и желчи, в итоге эта пища слишком долго тяжким грузом лежит в желудке, растягивая его стенки. Желудок начинает усиленно вырабатывать сок, который из-за растянутых стенок попадает в пищевод и вызывает изжогу.Квас. Этот напиток считается неотъемлемым атрибутом летнего дня. Как и окрошка, которой так приятно пообедать в жаркий полдень. Но, увы, они могут вызвать неприятные ощущения. Поскольку квас получается в результате процессов брожения, он неизбежно провоцирует метеоризм. Газы давят на сфинктер, который пропускает кусочки пищи и соляную кислоту в желудок. Отсюда – и отрыжка, и изжога.Грибы. Это очень тяжелая пища для переваривания. Не случайно грибы не рекомендуют давать детям и людям с воспалительными заболеваниями пищеварительной системы. Они также провоцируют застой желудочного сока и выброс его в пищевод.Помидоры. У этих овощей раздражающим фактором является шкурка – для нежной слизистой желудка она слишком грубая и механически повреждает его стенки. По той же причине изжогу могут вызвать и баклажаны. К тому же их обычно готовят со специями, которые усиливают выработку желудочного сока и лишь усугубляют ситуацию. Если вы знаете за собой склонность к изжоге, лучше очищать овощи от шкурки.Капуста. Салат из свежей белокочанной капусты считается блюдом легким и низкокалорийным. Но этот овощ содержит огромное количество грубой нерастворимой клетчатки, за счет чего капуста становится сильнейшим стимулятором желудочной секреции. И кроме того повышает кислотность желудочного сока. Чтобы избежать появления изжоги, не стоит есть салат на голодный желудок и усердствовать с порциями.Зеленый лук. Прямо с грядки, свежий, остро пахнущий, потому что в нем множество эфирных и серосодержащих веществ. Они радуют наше обоняние и вкусовые рецепторы, но раздражают стенки желудка и пищевода.Не ешьте на ходу. При движении в желудок попадает воздух, который вызывает и отрыжку, и изжогу. Кстати, если слишком много болтать за едой, тоже можно заглотнуть немало воздуха — с теми же последствиями.Не ложитесь сразу после еды. Поели – пройдитесь. Так и калории хоть немного израсходуете. И главное – при вертикальном положении желудочный сок не будет затекать из желудка в пищевод.