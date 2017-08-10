Какие продукты повышают иммунитет человека?

Иммунитет – это сложная система в организме человека, состоящая из отдельных органов, тканей, клеток и молекулярных комплексов. Это своего рода "министерство обороны и внутренних дел", которое постоянно борется с вирусами, бактериями, грибками и другими болезнетворными микроорганизмами и чужеродными агентами. Переоценить роль иммунной системы сложно, поскольку она постоянно находится в состоянии борьбы с окружающим миром.Если же защитные силы организма падают, то человек, как правило, начинает заболевать. Чаще всего возникают простуды и другие острые респираторные заболевания. Однако, в зависимости от обстоятельств на фоне ослабленного иммунитета могут возникать и ряд других заболеваний: инфекции мочеполовых путей, грибковые инфекции, воспалительные процессы и другие.Способность нашей иммунной системы справляться со своими функциями зависит от многих факторов. Здесь большую роль играет как наследственность, так и образ жизни, и состояние окружающей среды. И если с генетикой мы поделать ничего не можем, то образ жизни зависит полностью от нас. Одним из важнейших составляющих здорового образа жизни является питание. Важно, чтобы человек вводил в ежедневный рацион питания те продукты, которые больше всего способствуют нормальной деятельности иммунной системы.Йогурты и кисломолочные продуктыЗначительная часть нашей иммунной системы сосредоточена в кишечнике. В йогуртах и других кисломолочных продуктах содержатся полезные бактерии, которые выполняют в нашем организме защитную функцию.Лактобактерии, содержащиеся в йогуртах, оказывают положительное воздействие на клетки иммунной системы – лейкоциты. Некоторые исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют йогурты, болеют в среднем на 30-35% реже. Специалисты рекомендуют ежедневно съедать по 2 порции йогурта по 150 грамм. Только йогурты должны быть живыми, желательно приготовленными самостоятельно с использованием специальных заквасок.Цельные зернаЦельные зерна – это настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и ряда других биологически активных веществ, которые благоприятно влияют на иммунную систему. Особенно полезны для нашего иммунитета овес и ячмень. Поэтому включите в свой рацион питания овсяную и ячневую каши. Только не нужно делать каши из хлопьев, в которых практически не осталось никаких полезных компонентов. В овсе и ячмене содержится вещество бета-глюкан, который улучшает работу иммунной системы, в частности активизирует деятельность кровяных телец. Кроме того, овес и ячмень являются источниками клетчатки, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, а также для размножения полезной микрофлоры в кишечнике.Продукты, богатые витаминами и минераламиРабота иммунной системы зависит от образа жизни. Ученые назвали скрытые факторы, которые снижают активность иммунитета.Для нормальной деятельности иммунной системы организму необходимы витамины и микроэлементы, в частности, это витамины-антиоксиданты А, С и Е, а также микроэлемент цинк. Витамин С содержится в черной смородине, капусте, цитрусовых, шиповнике, картофеле и других овощах и фруктах. Каротины (предшественники витамина А) содержатся в большом количестве в моркови, абрикосах, тыкве, дыне. Источниками витамина Е являются морепродукты, растительные масла. Обязательно включайте в свой рацион тыквенные семечки, поскольку в них содержится большое количество цинка.Полиненасыщенные жирные кислотыПолиненасыщенные (или омега-3) жирные кислоты – очень важный класс веществ, которые выполняют важнейшие функции в нашем организме. Ненасыщенные жирные кислоты положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, а также принимают участие в устранении воспалительных процессов в организме.Большое количество полиненасыщенных жирных кислот содержится в жирной рыбе и некоторых растительных маслах, например, оливковом, льняном, кукурузном.Стоит отметить, что укрепление иммунитета – это не только правильно питание. В частности, вам следует отказаться от вредных привычек, привести свой вес в норму, а также заниматься спортом. Так вы достигнете хороших результатов и станете болеть намного реже.