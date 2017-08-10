Медики рассказали о вреде растворимого кофе

Выбирайте только качественный кофе.Утро - не самое любимое время для большинства из нас, особенно если предыдущей ночью ты отправилась спать далеко за полночь. Помочь в этом случае сможет чашечка кофе. Но так ли это на самом деле?Медики, которые каждый день сталкиваются с необходимостью серьезного лечения своих пациентов, уверены, что одним из виновников развития целого ряда патологий может стать частое употребление растворимого кофе.Этот популярный напиток, любимый многими, принято считать если не самым полезным, то уж точно не приносящим вред продуктом. Однако, стоит посмотреть правде в глаза, такое мнение ошибочно.Специалисты пытаются объяснить, что растворимый и традиционно приготовленный кофе - это совершенно разные продукты, которые не похожи ни по своему составу, ни по воздействию на организм. При этом польза кофе, с которой не спорят медики, при умеренном употреблении этого напитка очевидна, тогда как растворимый вариант будет вряд ли полезен для здоровья.Польза кофеХороший ароматный кофе, заботливо приготовленный в специальной турке, положительно сказывается на памяти человека, его концентрации и работоспособности. Люди, которые употребляют кофеин, не просто показывают лучший результат запоминания всех объектов, но и демонстрируют намного более высокую способность выделять подобные, но не идентичные изображения среди повторяющихся.Об этом говорят результаты исследований, проведенных группой ученых из Университета Джонса Хопкинса, в которых приняло участие больше 150 добровольцев.Другие исследователи пришли к выводу, что настоящий кофе может отсрочить развитие болезни Альцгеймера.Вред растворимого кофеОднако важно помнить, что растворимый кофе - это чаще всего продукт, полученный в результате переработки отбракованного кофе низких сортов путем вываривания и высушивания до состояния кофейной пыли.К тому же, в этот напиток щедро добавляют различные ароматизаторы, подсластители, искусственный кофеин и другие добавки, которые нельзя считать полезными для здоровья.Нет сомнений, что такой кофе полезным не будет! Он может провоцировать аллергические реакции, заболевания печени и расстройства в работе пищеварительной системы.