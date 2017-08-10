Алкоголизм вызывает желудочный гормон

Ученые из Швеции провели уникальное исследование, в результате которого выяснили, что желудочный гормон грелин способен вызывать у людей алкогольную зависимость.Ученые из Академии Салгренска в Гетеборге выявили, что мыши, которым была назначена грелиновая терапия, увеличивали объемы потребляемого алкоголя. Когда воздействие грелина было блокировано, мыши не проявляли такой тяги к алкоголю.Автор исследования профессор физиологии Сюзанна Диксон утверждает, что гормон грелин может провоцировать развитие любой зависимости, не только алкогольной.Отметим, что в Швеции более пяти процентов людей являются зависимы от алкоголя. Согласно официальным данным, около 8000 шведов каждый год гибнут от связанных с алкоголем заболеваний.