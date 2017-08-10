От «незаметных» инфарктов чаще страдают мужчины

В медицине есть понятие “бессимптомный инфаркт”. Он же "незаметный". Это форма приступа, которая протекает без каких-либо признаков. Или же имеет настолько малые проявления, что человек думает, что это что угодно - усталость, влияние погоды, что-то еще, только не инфаркт миокарда.И оказывается, он поражает мужчин и женщин с разной частотой. А его последствия для представителей разных полов различны.Это выяснили специалисты Исследовательского Центра Университета Уэйк Форест в Северной Каролине.Они проанализировали показатели кардиограмм 10 тысяч пациентов среднего возраста, 57 процентов из них составляли женщины, 20 процентов были афро-американцами.И выяснили, что у 317 пациентов из всей группы был диагностирован бессимптомный инфаркт, который удалось выявить лишь в ходе проведения электрокардиографического обследования.Еще 386 случаев приступов были с клиническими проявлениями. Но все эти люди думали, что у них что угодно, только не инфаркт. Мол, “поболит и пройдет”.У мужчин оба вида инфаркта случались значительно чаще, чем у женщин, однако для женщин бессимптомный инфаркт чаще оказывался смертельным.Есть еще одно “половое” различие, и оно касается в том числе и обычного, большого инфаркта - при его наступлении у мужчин выступает холодный пот и появляется сжимающая боль в груди. А вот женскому инфаркту больше свойственны такие признаки, как боли в животе и одышка.В чем опасность такого вида инфаркта- Основная его опасность заключается в том, что пациенты не знают о нем и, соответственно, не получают необходимого в этом случае лечения, - говорит руководитель исследования доктор Эльсайед З. Солиман, директор эпидемиологической кардиологии Исследовательского Центра Университета Уэйк Форест в Северной Каролине. - А лечение в такой ситуации необходимо, потому что оно поможет предотвратить повторный инфаркт. Потому что повреждение сердечной мышцы у переживших «тихий инфаркт» прогрессирует, поскольку оно не выявлено и не лечится.А иногда бессимптомная форма инфаркта миокарда может стать причиной внезапной сердечной смертиКстати, по данным агентства S. Epstein et.al., такие формы сердечных приступов встречаются в 10-15 процентах всех случаев инфарктов.Кто подвержен такому приступу?Как показало исследование, они чаще случаются у мужчин. Но женщины от него, конечно, тоже не застрахованы.Ученые выявили еще одну закономерность: у людей со светлой кожей инфаркты случаются чаще, чем у темнокожих.Как правило, он возникает у лиц преклонного возраста. На фоне выраженного распространенного атеросклероза, сахарного диабета или других сопутствующих заболеваний.Как распознатьОбычно бессимптомный инфаркт удается “поймать” случайно, во время профилактических осмотров. Или при плановом электрокардиографическом исследовании.А как самому распознать - временная усталость это или мини-инфаркт? Обращайте внимание на «немотивированную» слабость, повышенную утомляемость, кратковременную головную боль или головокружение. Также насторожитесь, если у вас появилась небольшая одышка, снижение аппетита, нарушение сна, колебания АД, неприятные ощущения в груди, колющая боль, кашель, бледность с сероватым оттенком. Беспокойство или паническая птака.Тошнота или рвота.Человек, у которого происходит сердечный приступ, в первую очередь чувствует боль в груди. Затем неприятные ощущения распространяются на шею, лицо и руки, а иногда даже спину и живот. Боль может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Обычно человек чувствует себя немного лучше, если меняет положение тела или ложится.