Прием аспирина после микроинсульта может спасти жизнь

Новое исследование предполагает, что прием аспирина после микроинсульта значительно снижает риск обширного инсульта. Исследователи отмечают, что сразу после микроинсульта у пациента в 1000 раз более высокий риск обширного инсульта.В исследовании приняли участие 56 тысяч человек. Ученые Оксфордского университета обнаружили, что прием аспирина после микроинсульта уменьшает риск потери дееспособности или летального исхода в течение следующих нескольких дней и недель на 70-80 процентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Lancet»."Наши результаты подтверждают эффективность срочного лечения после микроинсульта и показывают, что аспирин является наиболее важной его частью. Незамедлительное лечение аспирином может существенно уменьшить риск и тяжесть повторного инсульта", - говорит ведущий исследователь Питер Ротуэлл (Peter Rothwell).