Прием аспирина после микроинсульта может спасти жизнь
Добавил Ivan в категорию Неврология
В исследовании приняли участие 56 тысяч человек. Ученые Оксфордского университета обнаружили, что прием аспирина после микроинсульта уменьшает риск потери дееспособности или летального исхода в течение следующих нескольких дней и недель на 70-80 процентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Lancet».
"Наши результаты подтверждают эффективность срочного лечения после микроинсульта и показывают, что аспирин является наиболее важной его частью. Незамедлительное лечение аспирином может существенно уменьшить риск и тяжесть повторного инсульта", - говорит ведущий исследователь Питер Ротуэлл (Peter Rothwell).
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